Alex Fernández hace llorar a su padre con El tiempo no perdona

Alex Fernández no quiere dejar pasar este tiempo de aislamiento sin compartir un nuevo tema, por eso este viernes estrena El tiempo no perdona, que dedica a su padre, Alejandro Fernández.

La canción fue escrita por Francisco Elizalde y producida por Javier Ramírez.

“El tema fue enviada a mi papá, luego él se la reenvió a mi abuelo para que la escuchara; la verdad, no me acuerdo si se la dio para que la grabara o mi abuelo decidió que yo la grabara. Me enamoré de la canción, no podía cantarla cuando la grabé, porque no dejaba de llorar. Me puso a llorar como bebé y cuando lo escuchó mi papá… también lloró, porque es bastante sentimental.”, compartió Alex desde su refugio en Puerto Vallarta.

El Heredero está ansioso de que la gente escuche el tema que se estrena este 22 de mayo en las plataformas digitales y el video ya puede ser visto en YouTube.

“Más que nervioso, estoy ansioso por ver la reacción de la gente. Tengo curiosidad de que vean el video que mezcla imágenes y animación, que es una sorpresa para mi padre. El video es la vida de un hijo y un padre, de principio sin fin”, comentó Alex.

El tiempo no perdona es una canción que está dedicada a Alejandro Fernández, que es una continuación de su primer álbum Sigue la dinastía.

“Durante la cuarentena todo mundo está más receptivo… me incluyo. Ando muy sentimental, también la canción me pegó duro y el video quedó un poco fuerte, pero ese es el ciclo de la vida. Quedé contento con el video, que es un sencillo editorial, porque ya viene la producción más adelante, pero viene perfecto para el Día del Padre".

La segunda producción ya está lista, incluye 12 canciones, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento ante la incertidumbre de la reactivación de la industria del entretenimiento.

Padre e hijo; confiesa su mayor miedo.

Alejandro y Alex Fernández han sido muy unidos, ahora al compartir la misma profesión, se han vuelto cómplices más allá de la sangre.

"Mi papá me ha enseñado muchas cosas, no solo en el tema artístico, sino como ser humano, que debe respetar a la gente y ayudar a la gente que necesite. Me hubiera encantado ser el papá de mi papá. Aprecio todo lo que hacen los papás por los hijos, pero veo a muchas personas que conozco, que son unos hijos malagradecidos por decirlo así. Uno de mis perores miedos que tengo en la vida, es que mi hijo llegue a ser así, eso me hace reflexionar sobre cómo me gustaría que mi hijo fuera conmigo".









Desmiente existencia de bunker

El intérprete tapatío aclaró el tema que se volvió viral, sobre el tipo de residencia que tiene Alejandro Fernández en la playa.

"Antes que nada, eso del bunker es un mito, no sé de dónde salió que había hecho un bunker para lo que fuera… el apocalipsis, pero no, es una casa en Puerto Vallarta y decidió estar acá durante la cuarentena, porque está cómodo y podemos convivir en familia, ya que no podemos salir y trabajar".

Añadió, "creo que salió de mi hermana (Camila) y como broma dijo que estaba en un bunker, pero es una casa y ya".

