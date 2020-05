Kate Middleton impactó al llevar una mini falda con botas que dejaron sin aliento al príncipe William

View this post on Instagram

The then Catherine 'Kate' Middleton modeling for a Really Wild Clothing at the Blenheim Palace game fair in 2004. . #katemiddleton #duchessofcambridge #catherineduchessofcambridge #catherinemiddleton #catherine #duchesscatherine #princewilliam #dukeofcambridge #princewilliamdukeofcambridge #williamwales #dukewilliam #princegeorge #princesscharlotte #princelouis