Estas son todas las mujeres que han conquistado a “El potrillo”, Alejandro Fernández

A pesar de tener fama de ser un seductor irresistible y eterno enamorado, Alejandro Fernández ha sostenido muy largos romances en su vida y son contadas las mujeres que ha presentado públicamente.

El menor de los hijos de don Vicente Fernández solo se ha casado una vez y desde su primer divorcio no ha tenido suerte en el ámbito romántico. No obstante, Alejandro todavía cree "apasionadamente" en el amor aunque descarte volverse a lanzar al agua.

"Creo apasionadamente en el amor, es el motor de nuestra vida. El amor a la pareja, a los hijos, a los padres, a tu profesión, hay muchos tipos de amor. Pero el matrimonio es un trámite entre dos personas y no necesariamente está el amor presente", expresó en una entrevista a La Jornada.

Las conquistas de Alejandro Fernández

Oficialmente, el sexy tapatío solo ha presentado a cuatro mujeres que han logrado robar por completo su corazón; dos de estas le dieron sus más grandes amores: sus cinco hijos. Mira quiénes fueron las afortunadas de compartir la vida con este galán:

América Guinart

El primer amor de Alejandro Fernández fue América Guinart, la mujer con la que caminó al altar por primera y única vez en 1992. De este enlace matrimonial, nacieron los tres hijos mayores del intérprete: Alejandro Jr. y las mellizas América y Camila.

Esta pareja disfrutó de un matrimonio feliz junto a sus tres pequeños durante varios años. Además, fue junto a ella con quien el artista celebró sus primeros grandes éxitos en la industria musical.

Lamentablemente, en 1998 anunciaron su ruptura y hasta la fecha ambos mantienen una relación muy armónica. Sobre su exesposo, Guinart develó en 2017 que no sabe estar solo.

“Él no es para estar sólo, la verdad a él no le gusta estar sólo, ni puede, ni quiere, ni sabe estar solo. A mí me gustaría verlo con una pareja, una buena mujer obviamente, que lo haga feliz y que sea una buena mujer para que aporte cosas buenas también a mis hijos”, expresó, según reseñó Quién.

Ximena Díaz

Poco después de su separación en 1998, “El Potrillo” halló consuelo en la actriz colombiana Ximena Díaz, con quien procreó a sus dos últimos dos hijos Emiliano y Valentina.

Esta historia de amor concluyó en 2004 en medio de especulaciones de infidelidad por parte del cantante de “Me dediqué a perderte”. Aparentemente, Fernández habría sostenido un fugaz amorío con Linda Alarcón cuando aún estaba saliendo con Díaz, aseguró Debate.

Ayari Anaya

Alejandro no pasó mucho tiempo soltero antes de que la modelo y empresaria Ayari Anaya lo flechara en 2004 e iniciaran un noviazgo.

Con Anaya, el padre de cinco vivió un tórrido romance hasta su ruptura en 2011. Se rumoreó que, tras siete años juntos, serían sus infidelidades lo que habría llevado al abismo la unión; destacó La Prensa.

Karla Laveaga

Como de costumbre, el mexicano no tardó en encontrar otra compañera sentimental y en 2012 abrió las puertas de su corazón a Karla Laveaga, una modelo 20 años menor que él con quien sostuvo su idilio más inestable.

La joven y la estrella gozaron de un amor con mucha intermitencia, terminando y reconciliándose varias veces hasta 2019, año en el que habrían puesto punto y final a su aventura, presuntamente por las adicciones del famoso, reseñó Quién.

¿Un nuevo amor?

Lejos de darse por vencido en el plano amoroso, a finales del año pasado, se comenzó a especular que Alejandro Fernández había encontrado en la modelo Ana Paula Valle, 25 años menor que él, la nueva dueña para todo su ser.

El programa Suelta la Sopa capturó imágenes de la pareja en saliendo juntos luego de que la joven participara en su video musical “Caballero”, donde se habrían conocido. Asimismo, De primera mano divulgó en noviembre de 2019 una foto de ambos besándose.

Aunque ninguno confirmó que existiera un lazo amoroso, es evidente que a sus 49 años, el indomable y guapo “Potrillo” sigue arrancando suspiros y está lejos de retirarse de los escenarios del amor.

En el pasado, Alex ha sido vinculado con muchas mujeres más, incluyendo a la socialite Paris Hilton, pero ninguna de las murmuraciones ha sido validada.

No obstante, en una entrevista al diario La Jornada en 2014 confesó: "Tengo muchas (aventuras eróticas), pero soy un caballero, no me gusta ventilar esas cosas, son privadas y especiales”.

