Vicente Fernández recordó el secuestro de Vicente Junior

Vicente Fernández ha tenido un inicio de año complicado, debido a la polémica que generaron diversos videos que se compartieron en redes sociales, en el que aparece tocando el pecho a una joven fan que le pidió una fotografía.

Hace más de una semana, que el Charro de Huentitán decidió romper el silencio y a dar su versión ante las acusaciones de algunas seguidoras a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Durante la charla, el popular cantante pidió disculpas en repetidas ocasiones a todo el público que ha seguido su carrera.

‘Lo que pasó fue un accidente; ofrezco una disculpa de todo corazón’: Vicente Fernández El cantante habló sobre la polémica que lo rodea y dijo: "Estoy dando la cara y no es fácil"; afirmó que recibió la vacuna contra Covid.

El cantante jalisciense decidió volver a las redes sociales para echar una mirada al pasado, en el que retoma entrevistas y momentos especiales para la dinastía Fernández.

"Mis amigos. Quiero seguir festejando con ustedes este año. Hagamos juntos una 'cápsula del tiempo' envíenme por mensaje directo fotos, videos o recuerdos que tengamos juntos!", escribió en su cuenta oficial de Facebook.

El intérprete de música mexicana optó por mostrar algunos recuerdos que lo llenan de orgullo, pero también de dolor.

Compartió un viejo video de una entrevista que hizo Telemundo sobre el secuestro de su hijo Vicente Fernández Junior a finales de los 90, al cual tituló: "Los hijos no tienen precio".

Era un 20 de mayo de 1998, Vicente Fernández estaba a punto de comenzar una presentación en la ciudad de Morelia, Michoacán en México, cuando recibió una llamada que cambiaría su vida y la de su familia.

Del otro lado de la línea una voz misteriosa le informó al llamado Charro de Huentitán que su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., había sido secuestrado.

El cantante decidió realizar su presentación y no informar nada de lo sucedido.

Este suceso hizo que la familia Fernández decidiera dejar Guadalajara para trasladarse a Estados Unidos.

"Estuve un mes en San Antonio, pero no aguanté y regresé a México; antes era incapaz de tener seguridad para la familia, pero obligan a uno", dijo el artista durante la charla.

Agregó, "esos momentos los he querido olvidar, me llegan de repente y uno tan violentos (…), las venganzas no son lo más sano que puede haber, porque nunca se acaban".

Cápsulas del tiempo

Este martes arrancó con la publicación de varias entrevistas que le han hecho a lo largo de su carrera artística, con temas como su operación, su primer éxito, la familia y el futuro de la dinastía, como el de su nieto Alex Fernández.

