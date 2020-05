Ingrid Coronado causó furor con esta blusa transparente

View this post on Instagram

Cuando yo era un poquis mas joven jaja, me dejaba llevar por la apariencia de las personas. Y eso me metió en muchos problemas y me causó mucho dolor. ⁣ ⁣ Por eso hoy quiero proponerles que le enseñemos a nuestros hijos que no se trata de ser guapos y tener cuerpos perfectos. ⁣ ⁣ Mejor ser 𝐚𝐮𝐝𝐚𝐜𝐞𝐬, 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬, 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐧 𝐬í 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬. ⁣💪🏻 ⁣ 𝐒𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐲 𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐨𝐛𝐞 𝐬𝐮 𝐟𝐞𝐫𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝. ⁣✨ ⁣ 𝐀𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚 𝐬𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐥𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐦á𝐬𝐜𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐞𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬. ⁣ #Real #Felicidad #Fuertes #Niños #Cuarentena #Apariencia #QuédateEnCasa