Yuri recordó el día que Luis Miguel la ayudó a escaparse con su novio: "Era el único que sabía"

Cuando solo tenía 21 años de edad, la cantante mexicana Yuri decidió escaparse de su casa con su novio, Fernando Iriarte, debido a la complicada relación que tenía con su madre, Dulce Canseco.

Ahora, a más de 30 años de aquel duro acontecimiento, la estrella develó que la única persona a quien le confió sus planes de escabullirse en medio de los premios TVyNovelas en 1985 fue a su gran amigo Luis Miguel, que no solo la escuchó cuando más lo necesitaba, también le ofreció un departamento para esconderse con quien sería su primer esposo.

El día que Luis Miguel ayudó a Yuri a huir de casa

Durante su participación en el programa chileno Con amigos en casa, la intérprete relató cómo vivió aquel difícil momento en el que solo contó con la amistad incondicional del “Sol de México”, con quien además cantó por única vez aquella noche.

"Recuerdo que ese día fue muy fuerte para mí porque, acabando de cantar con él, yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, tenía yo 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel)”, narró la jarocha.

“Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa. Él y su papá me ofrecieron un departamento que ellos tenían en Polanco, porque pensaban que yo no tenía a dónde irme pero yo ya tenía planeado todo con Fernando porque la situación con mi mamá no era muy buena (…) y mis papás no me dejaban tener novio ni tener una vida normal. Era un tiempo muy difícil para mí”, agregó.

No obstante, la “güera” también recordó lo triste que se sintió al huir y lo duro que fue para toda su familia la radical decisión.

“Esa noche fue muy dolorosa, dejar a mi papá ahí en la fiesta. Les dije que iba al baño y ahí fue donde me fui y ya no regresé. Mi papá y mi hermana llegaron a mi casa sin mí y fue el caos. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia”, confesó.

Poco después, Yuri se casó con el mánager y, por supuesto, invitó a Micky a la boda, quien asistió con su novia en esa época, Mariana Yazbek. Lamentablemente, el matrimonio no prosperó y se divorciaron.

Asimismo, Yuri confesó que en su corazón solo alberga recuerdos llenos de cariño del cantante de “Cuando calienta el sol”.

“Tuve que tomar esa decisión porque las cosas no estaban bien y obviamente Luis Miguel lo sabía. Él fue mi amigo durante mucho tiempo. Siempre me escuchaba, no fue mi novio (…). Siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre me atendió. Éramos grandes amigos, entrañables… Siempre tuvimos una relación muy bonita. Guardo recuerdos muy lindos de él”, concluyó.

Actualmente, la estrella está casada con el músico y pastor Rodrigo Espinoza.

