Jacqueline Bracamontes impactó con su abdomen de 'hierro' después de 4 embarazos

View this post on Instagram

Familia @alphaprimelatam !!!! Hoy nos divertimos mucho haciendo ejercicio en familia!!! Gracias @susybrandon @barre.loft !!! Hicimos sudar a @mft07 !!! Yeahhhh!!! 💪🏼💪🏼💪🏼 #Alphaprime #Alphaprimelatam