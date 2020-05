Johnny Depp quiere personificar a Cantinflas en película

Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos del cine, quien ha logrado conquistar a millones de espectadores con cintas como Enemigos públicos, El joven manos de tijera, Piratas del Caribe, entre muchas otras. Pero en esta ocasión, se dio a conocer que el actor estadounidense es un fiel seguidor del emblemático comediante mexicano, Cantinflas y reveló que le gustaría personificarlo.

De acuerdo con el nieto del fallecido comediante, Mario Moreno del Moral afirmó que Johnny Depp es un gran admirador del trabajo de Cantinflas, pues durante la filmación, en 2011, de un documental en Los Ángeles, Mario Moreno conoció a Johnny Depp, quien le confesó que cada vez que venía a México y prendía la televisión veía a Cantinflas en diferentes películas.

"Estuvimos platicando un ratote, me contó cómo conoce la figura de Cantinflas (…) Él me dijo 'no hablo español a la perfección pero tú sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma como los sentimientos traspasan las pantallas y como la risa es súper potente"", recordó Mario Moreno del Mora, quien se quedó impactado con el conocimiento que Johnny Depp tiene de Cantinflas.

Mario Moreno del Mora también destacó Johnny Depp se mostró entusiasmado de hacer una película de Cantinflas en inglés. "Si esa película algún día la hacen en inglés cuentan ustedes con un actor", dijo el protagonista de Sleepy Hollow.

Cabe destacar que la vida de Mario Moreno Cantinflas se llevó a la pantalla grande en 2014 y fue protagonizada por Óscar Jaenada.













