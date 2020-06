Más recargada y divertida, así llega la nueva temporada de Acapulco Shore

Después del éxito de seis temporadas, Acapulco Shore regresa con nuevas aventuras y esta vez desde Mazatlán, Sinaloa; la un paradisíaco lugar en las costas del Pacífico popular por sus playas, gastronomía y vida nocturna. Este año, Mane, Karime, Potro, Xavi, Dania, Jawy, Jey, Rocío, Chile y Tadeo regresan a la Casa Shore, donde veremos también a nuevos integrantes.

Acapulco Shore ¿dónde y cómo ver el estreno de la séptima temporada? Llegan nuevos conflictos y mucha fiesta

"Los chicos siempre traen novedades, desde su cuerpo, su cabeza, la manera en la que piensan. Es la primera vez que vamos a Mazatlán, salimos por la música de banda y eso traerá un sabor distinto, nuevos bares, lugares. Además habrá muchos invitados especiales", dijo a Publimetro Tiago Worman, vicepresidente senior de MTV, quien agregó,"estamos muy contentos de estrenar el show en la cuarentena, es bueno traer un poco de diversión a la gente en este momento difícil".

Los integrantes de Acapulco Shore han coincidido que esta nueva etapa del reality es sin duda la más divertida, y la más atrevida.

"Lo que puedo prometer es que desde el primer momento que empiecen a ver esta temporada, verás cosas muy subidas de tono, el inicio es como nunca antes había sido. Olvídense de desnudos, trío o sexo", explicó Tadeo.

Otras cosas que hay que resaltar, según explicó Manelyk es la hermandad, "venimos más remasterizados, le subimos el voltaje, no sólo a fiesta, también en la unión entre amigos y familia". Situación que es apoyada por Celia Lora, que por segunda vez repite con la voz del reality how.

"Para mí es una realidad. No es un trabajo, es un amistad y es algo por lo que me siento muy agradecida con Dios por haberlos conocido. Son personas que quiero mucho y que extraño", y agregó "nadie está actuando, todos son únicos y eso hace que el programa sea tan exitoso, es una combinación de personalidades que funciona muy bien".

En cuanto a qué hace Acapulco Shore tan especial, Tadeo señaló, "nosotros, la combinación que hacemos es perfecta para crear drama, fiesta y alegría, todo esto acompañada de una buena locación como Mazatlán".

Además, en esta nueva temporada no pueden faltar los conflictos, y uno de ellos estará protagonizado por Mane y Dania. "No creo en la gente que dice 'soy bien luchona', las cosas se hacen no se dicen. No me gusta la gente falsa y trepadora, no va conmigo. Aquí no hay coronas, esas las pone la gente no uno", comentó Mane al preguntarle sobre la tapatía.

Sin embargo, los integrantes coincidieron que en la séptima temporada se descubrirá quién es quién.

¿Qué se necesita para ser un shore?

"Ser auténtico. Los shores que estamos desde un inicio, tenemos cosas diferentes. No nos gustan las copias",

"Cada uno tiene que tener algo. Pero, lo que debes tener definitivamente es ser leal y auténtico. Seas como seas, pero que seas tú", Jawy.

"Se necesita ser original. Ser tú mismo sin importan el qué dirán, no fingir algo que no eres y obviamente ser fiestero con actitud, diferente", Karime.

Mawi: La pareja de Acapulco Shore

Canción . Plasma lo que es la relación de Mane y Jawi, en el último año la pareja encontró la estabilidad y crearon Vuelves.

. Plasma lo que es la relación de Mane y Jawi, en el último año la pareja encontró la estabilidad y crearon Vuelves. Cuarentena en pareja. Han estado juntos 24/7 y se han conocido de manera distinta. Mane señaló que es más desesperada de lo que pensaba y ha tenido que ser más paciente.

Han estado juntos 24/7 y se han conocido de manera distinta. Mane señaló que es más desesperada de lo que pensaba y ha tenido que ser más paciente. Reality . La pareja tiene su propio reality show en MTV Latinoamerica sobre su vida en confinamiento. Mawy: diario de una convivencia es grabado completamente por Manelyk y Jawy con sus smartphones.

. La pareja tiene su propio reality show en MTV Latinoamerica sobre su vida en confinamiento. Mawy: diario de una convivencia es grabado completamente por Manelyk y Jawy con sus smartphones. Futuro. La pareja tenía planes de tener un hijo pero los detuvieron por la pandemia, además tienen planes de boda.

Lo que tienes que saber

Estreno. Hoy 2 de junio a las 22:00 horas por MTV, cada semana se podrá ver un nuevo episodio, son 15

Récord. En 2019, Acapulco Shore logró su máximo rating en la historia, al colocarse como el estreno de temporada más visto en la historia de la franquicia Shore

Filmación. La séptima temporada se filmó antes de la pandemia, fue entre los meses de febrero y marzo

