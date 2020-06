'AMLO ha sido el mejor presidente en muchísimos años': Damián Alcázar

La tarde de este martes 2 junio, el actor Damián Alcázar se volvió tendencia en twitter, la razón: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alcázar defendió al mandatario mexicano, después de que se comentara que él se había arrepentido de haber votado por López Obrador. A través de redes sociales mando un mensaje:

“Este video no es para niños, es para adultos, para esos adultos pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles, que crean las fake news, a todos ellos; a mí no me metan en sus cosas”, señaló, y continúa, “yo voté por Andrés Manuel López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano y lo está haciendo constantemente, a pesar de todos ustedes”.

“Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en nuestro maravilloso país, bueno pues ese es asunto suyo, pero a mí no me metan, no me pongan en sus fake news, por favor. Suban una foto de ustedes y digan ‘Yo voté por Andrés Manuel López Obrador y me siento defraudado’, yo no, yo sigo apoyando a nuestro presidente que lo está haciendo como un verdadero hombre, sí señor”, concluyó.

El video ha provocado reacciones encontradas redes sociales:

Damián Alcázar me representa absolutamente 😍❤️😌🇲🇽🥰 https://t.co/Ar4PkMpH9M — Naika kournikova #QuédateEnCasa 🍥 🏃🏻‍♀️❤️👣👟 (@nayeli786) June 2, 2020

Soy Damián Alcázar y sigo pensando que AMLO ha sido el mejor presidente de México en mucho tiempo.

$$$$

Ay, qué bien, mi ropa de lavandería. pic.twitter.com/yUuB1SH2IK — Jefe Gorgory (@JefeGorgoryMx) June 2, 2020

Resentida tu abuela!!🥳 Damián Alcázar que vergüenza que seas traidor a la Patria!!🤮 Sentir orgullo por haber votado por López, solo estando ebrio!🙄 Ver que a México se lo está llevando la trampa y sentir alegría por eso, es no tener madre!🤦‍♀️#DamianAlcazarTraidorAMexico pic.twitter.com/bGld2c9n0X — Ryo (@ryodeDios) June 2, 2020

https://t.co/RgqeMLYZp6 Un fuerte aplauso a Damián Alcazar por su enorme congruencia y valentía. Que lo escuchen aquellos compañeros "decepcionados" TENEMOS EL MEJOR PRESIDENTE — Virginia Cruz (@Cruzamaranta) June 2, 2020

