Érika Buenfil da lapidaria respuesta a Alejandra Ávalos tras acusarla de hacerle bullying y atacarla

La actriz y cantante Alejandra Ávalos ofreció recientemente una polémica entrevista, en la que declaró que sus colegas Érika Buenfil y Laura Flores la atacaron al inicio de su carrera, haciéndole "la vida pedazos" y "frenando" su carrera artística.

"Érika Buenfil y Laura Flores se encargaron de hacerme la vida pedazos en muchas oportunidades. Me trataron mal en su momento, me ofendieron, pagaban por ir a mis shows, se sentaban en primera fila con chicos que les pagaban la cuenta y estaba yo en el centro nocturno desempeñándome con mi espectáculo y desde la primera fila me decían 'gorda', 'panzona', 'tienes celulitis', así me empezaban a gritar cosas", expresó en el programa Venga La Alegría.

Acusaciones de Alejandra Ávalos contra Érika Buenfil y Laura Flores

"Después de insultarme durante todo el espectáculo, todavía querían ir a saludarme al camerino. Todo lo que me dijeron es envidia porque era el mejor momento, quizás, físico mío de toda mi vida ha sido cuando he tenido yo 25 años. En donde jamás tuve un gramo de grasa extra, estaba yo marcada, la piel estaba firme en su lugar", señaló.

"Siempre ocuparon sus relaciones públicas para tratar de frenar mi carrera (…) ellas eran como privilegiadas, intocables, y yo no, yo vengo de abajo, me la partí sola, nadie me ayudó y eso les daba mucho coraje (…) no soportaban que yo tuviera más talento (…)", enfatizó Ávalos.

Ante esto, Laura Flores salió a desmentir a Alejandra Ávalos y a dar su versión de su relación con la actriz. "Estoy mandando este mensaje particular a mi amiga Alejandra Ávalos, yo tengo recuerdos súper lindos de cuando empezábamos en nuestra carrera, yo la conocí cuando hicimos Jesucristo Súperestrella, donde yo hacía María Magdalena y ella era tan buena cantante que también hacía el papel de María Magdalena, nos alternábamos".

"Yo los recuerdos que tengo de las veces que hemos trabajado juntas son lindos (…) Yo por Ale siempre he tenido un respeto enorme, como actriz es una gran actriz (…) Yo no juzgaría jamás ni a ella ni a nadie, no me acuerdo haber ido un día a un lugar como ella lo establece, pues no, no me acuerdo (…) Es algo que yo no haría con ella ni con nadie".

Érika Buenfil también reaccionó a las declaraciones de Alejandra Ávalos con un mensaje en su Twitter: "La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de [email protected] Comper!!! Que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado".

La gente que habla de los demás es porque no tiene nada bueno que decir de [email protected] Comper!!💁‍♀️ que se busque una vida y que se ponga a trabajar. Fin del comunicado. 🙏🏻❤️😀😷 — Erika Buenfil. (@ebuenfil) June 1, 2020

