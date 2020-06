Héctor Suárez, un actor que nunca tuvo filtros al hablar

Héctor Suárez tuvo una trayectoria llena de contrastes, pero en los últimos años de su vida se caracterizó por compartir su forma de pensar y exponer su opinión sobre algunos temas.

Hace dos años, fue el propio actor, quien charló con Publimetro y habló fuerte de la política y del bullying que sufrÍA continuamente; además de lo poco protegidos que están los actores en México.

“Los actores no servimos para eso (política), ahí está la A.N.D.A, mi sindicato que es la prueba, es el refugio de actores sin trabajo y han hecho de la A.N.D.A una porquería; se han robado dinero, no sirve y me duele mucho esto, pero si tengo un problema -ahora- con una empresa, la A.N.D.A no me va a ayudar… vean en lo que acabó”, comentó Héctor Suárez durante su estancia en Guadalajara.

Miedo al hablar

El actor mexicano recordó que sufrió un atentado, que lo marcó para siempre. A sus 81 años vivía con miedo.

“Estuvieron a punto de matarme por hablar, pero no voy a cambiar. Me duele mi país, ojalá que no se metan con ellos (hijos y esposa) pero son tan cobardes que lo hacen así. Le paré un momento por prudencia, pero seguiré diciendo lo que creo hasta mi muerte”.

Escolta

Añadió que vivía con ansiedad y paranoia, “traigo una escolta, que lo quiero agradecer al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, que me mandó dos patrullas con cuatro escoltas: dos para mi esposa y dos para mÍ, no sé que hubiera hecho sin esos escoltas son mis ángeles guardianes. Después de estas amenazas no he quedado bien, despierto en las noches con ansiedad con el corazón acelerado, paranoia y ansiedad”.

Las frases de Héctor Suárez

“No he difamado a ningún cabrón. He dicho la verdad, lo que se merecen, hipócritas y traidores a la Patria”.

“Las compañías (televisoras) están comprometidas políticamente con el gobierno, por eso Héctor Suárez es un actor indeseable, que no debe llamar nadie, porque es un actor que dice la verdad”.

“Hay un bullying juzgándome como conflictivo, problemático, pero no es cierto, es porque digo la verdad”.

“Nací en Televisa, viví los grandes años de mi vida , le di a la televisión mexicana una televisión inteligente, analítica y profunda… eso le di a Televisa”.

“No creo que una televisora actualmente se preste a lo que tengo que decir, tienen miedo. Que me contraten para hacer un nuevo ¿Qué nos pasa?”.

“Somos un país sin cultura de reclamo, por eso hacen de nosotros lo que quieren”.

