El hijo no reconocido de Julio Iglesias está decidido a todo: El reclamo de paternidad llega a la OMS

Hoy me he vuelto a enfrentar con un nuevo obstáculo en mi vida, una dificultad que la verdad destruirá con toda su fuerza. Hoy mas que nunca, he sentido el cariño y respaldo de mucha gente, y es que todos somos conscientes de la injusticia que mi madre ha sufrido durante muchos años. No obstante, quiero recalcar, que me siento positivo y con mucha fuerza para seguir adelante. Seguiré luchando, convencido de que al final, se hará justicia. Gracias a todos, por las muestras de cariño que me habéis mostrado 🙏 #truth #dna #julioiglesias #javiersantos