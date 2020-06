Tania Ruiz terminó con Peña Nieto porque quería una vida de viajes y lujos

View this post on Instagram

Todo es perfecto! Todo tiene su tiempo! Dios sabe lo que es mejor para ti! Todo lo qué pasa en tu vida es para que despiertes tu conciencia y sigas evolucionando. Cada quien madura a su tiempo y entendimiento. Siempre detrás de lo vivido está la intuición y la deducción . La vida te hará feliz ,solo primero Te hace fuerte! Lo digo desde mi experiencia. Somos un Alma y el poder está en ti! Protege tu luz! Atraigo todo lo positivo hacia mi ! Veo solo lo bueno en todo y en todos los que me rodean. @carolinaherrera @steponfashion @carlospinedamx @quienesvaleria @dmillandesigns Everything is perfect! Everything has its time! God knows what is best for you! All that happens in your life is for you to awaken your consciousness and keep evolving. Everyone matures in time and understanding. Always behind the experience is intuition and deduction. Life will make you happy, only first It makes you strong! I say it from my experience. We are a Soul and the power is in you! Protect your light! I attract everything positive towards me! I see only the good in everything and everyone around me. ❤️❤️❤️❤️