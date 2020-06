Karol G se disculpa tras publicar polémico tuit donde habló sobre el racismo usando a su perro

La cantante Karol G se disculpó con sus seguidores en redes sociales tras causar gran controversia al publicar una foto de su perro, un bulldog blanco con manchas oscuras, para manifestarse en contra del racismo.

En medio de las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, la intérprete de “Tusa” compartió el pasado fin de semana en Twitter una foto de su cachorro como un ejemplo de lo “hermosas” que se ven las diferentes razas en armonía.

“El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos #BlackLivesMatter”, escribió junto a la foto, según reseñó People en Español.

Pese a la buena intención de la colombiana de 29 años, el tuit generó un aluvión de críticas, por lo que eliminó la imagen pocas horas después. No obstante, a la fecha todavía sigue siendo objeto de burlas y rechazo por parte de los usuarios e incluso colegas.

Una de las artistas que se manifestó en rechazo al polémico tuit fue Goyo, la intérprete femenina del trío ChocQuibTown, quien aseguró que el mensaje de su connacional dejaba en evidencia que “no tiene claro lo que es el racismo”.

"Los mensajes de Karol G queriendo solidarizarse con esta causa; son ejemplo de cómo alguien que hace música y videos con factura afrodescendiente, con ídolos negros. No tiene claro lo que es racismo, ni discriminación, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría mucho", expresó en la red social.

Karol G: “Me equivoqué”

Tras la dura arremetida que sufrió, la cantante de “Pineapple” compartió un comunicado en Twitter este lunes 1 de junio donde aceptó que se había equivocado y explicó cuáles eran sus intenciones desde el principio.

"Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando”, destacó.

"Todo esto tiene que parar. Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en cómo lo expresé no estuvo bien", admitió.

Asimismo, concluyó el texto solidarizándose con el movimiento antirracismo "Black Lives Matter" y manifestando su apoyo a las protestas desatadas los últimos días.

