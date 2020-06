Lea Michele, protagonista de Glee, se defiende luego de ser atacada por sus compañeros de reparto

La estrella de Glee, Lea Michele, se disculpó después de que una ex compañera de reparto la acusó de hacer su vida "un infierno" durante los capítulos que estuvo en la premiada serie de televisión.

Samantha Ware acusó a Lea de "microagresiones traumáticas" cuando trabajaban juntas en el programa. Ware hizo los comentarios en las redes sociales después de que Michele publicara un tweet sobre la muerte de George Floyd.

"Pido disculpas por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado", publicó la actriz en Instagram el miércoles. "Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias".

Lea Michele reconoció que "claramente actuó de manera que hirió a otras personas". "Si fue mi posición privilegiada y mi perspectiva lo que me hizo ser percibido como insensible o inapropiado a veces, o si fue solo mi inmadurez y mi innecesaria dificultad, me disculpo".

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD… https://t.co/RkcaMBmtDA

— SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020