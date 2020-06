La vida de carencias de Gomita antes de ser famosa y vivir entre lujos

Gomita es el nombre artístico de Araceli Ordaz, quien desde muy pequeña ha trabajado para forjarse un nombre en el mundo del espectáculo. Hoy en día, con más de 2 millones de seguidores en Instagram, es una de las influencers más populares en México y a diario recibe tanto amor como críticas por sus publicaciones en la red social.

Aunque la infancia no la tuvo nada fácil, ya que desde pequeña comenzó a trabajar para ayudar en su casa. Tenía 4 años la primera vez que se subió a un escenario. "La disfruté muchísimo (la infancia) , fue algo complicado porque mi papá se dedicaba a la música, era el baterista de un grupo musical y mi abuelito era el dueño del grupo y yo me subía a los escenarios a bailar, desde los 4 años la niña ya estaba arriba de un escenario", manifestó en una entrevista a Jorge 'El Burro' Van Rankin en el programa Hoy.

El duro pasado de Gomita trabajando desde muy pequeña

Al ser consultada sobre si en la infancia sufrió carencias, respondió: "Muy chiquita, sí, muchas (…) creo que como cualquier niño, que de repente no te lleguen esos Reyes Magos que tú esperabas, era triste".

Contó que su papá era muy riguroso en cuanto a su rendimiento escolar, ya que siempre le exigía las mayores calificaciones de su clase. "Mi papá siempre fue muy duro, no podía sacar 8 en la escuela, tenía que ser una niña de 10 (…) sino me castigaban y me ponían contra la pared, ya sabes, de que no puedes ni voltear".

Pero llegó un momento en el que su papá le dijo que no podía seguir bailando en los escenarios porque ya estaba muy grande, se desvelaban en los shows y eso interfería con su rendimiento en la escuela. Fue entonces que se le ocurrió trabajar de payasita con 8 años de edad.

"Si yo dejaba de ganar dinero iba a entrar menos dinero a mi casa, yo al menos no le pedía nada a mi papá (…) "Le dije, ¿papá y si me meto de payasa? 'No cómo crees, tu mamá quiere que seas cantante"", le dijo su papá, hasta que aceptó la nueva faceta de su joven hija.

Gomita comentó que primero comenzó a trabajar de payasita en las calles y más tarde comenzó a animar fiestas infantiles con su personaje. Después dio el salto a la televisión en el programa Sabadazo, adquiriendo más popularidad y demostrando que con trabajo duro se puede salir adelante en la vida.

