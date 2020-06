Nicolás Vallejo habla sobre el positivo en marihuana de Paulina Rubio

Nicolás Vallejo -Nágera “Colate” habló después de que Paulina Rubio se sometió voluntariamente a una prueba toxicológica, un día después de su primera audiencia que enfrenta en la corte de Miami, la cual resultó positiva luego de haber consumido marihuana durante una presentación en California y ha sido relevante para poder cambiar el acuerdo que tienen por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Colate acusa a Paulina Rubio de maltrato infantil La cantante y el empresario comparecieron nuevamente por la custodia legal de su hijo Andrea Nicolás

El empresario señaló que él no pidió esa prueba, pero ante los comportamientos que ha mostrado últimamente la cantante en sus redes sociales, fueron sus abogados que se lo pidieron para demostrar que es una persona que puede cuidar de su pequeño hijo de 10 años, aunque el resultado no fue el que ella esperaba.

“Nadie le ha pedido una prueba de drogas, no va por ahí nuestra demanda, pero sí que nos vino bien por los hechos que estoy denunciando, era innecesaria pero para nosotros fue positiva, no sé si sea bueno para ella”, contó Nicolás vía telefónica a la agencia JDS.

También aclaró que con esta nueva batalla legal no pide la custodia total del niño (comparten el 50 y 50 desde el día uno) ni busca separar a su hijo de la “Chica Dorada”, aunque los comportamientos que ha mostrado no sean los adecuados como un video que publicó cantando en mal estado físico, fue lo que hizo volvieran los tribunales.

“Yo no estoy pidiendo la custodia total de mi hijo, yo lo que quiero es cambiar el acuerdo que tenemos por las cosas que están ocurriendo y no son las mejores para Nico; en ningún caso quiero separar a mi hijo de su madre, quiero cambien cómo tenemos el tiempo dividido y como se toman las decisiones sobre él”, abundó “Colate”.

También dejó claro que él no es una persona que a su hijo le hable mal de su mamá, además de que cuida en todo momento que no vea nada de este tema que se ha vuelto mediático por la artista mexicana y al preguntarle si Paulina es una persona tóxica para él y su familia dijo que eso ya lo decidirá un juez.

“Yo creo que no está bien, pero ya lo tendrá que determinar un juez si está capacitada, yo lo he intentado un año para evitar este lío jurídico y mediático, se lo he propuesto a ella, a su abogado pero no ha sido posible, al final hemos tenido que recurrir a la Corte en un asunto tan importante para el bienestar de nuestro hijo donde tendrán que decidir terceras personas”, apuntó el español.

Dejó muy claro que desde su divorcio en 2014 es mentira que la intérprete de “El último adiós” lo mantenga, eso es lo que ella ha vendido a la prensa mexicana, además de que su pelea nunca ha sido de dinero. “Ella siempre utiliza su poder con los medios, sí he tenido problemas económicos porque salí muy mal parado del matrimonio, intenté recuperar dinero mío que no conseguí”.

Tenían cuentas pendientes como ocurren en todos los matrimonios y en términos de balance él salió perdiendo todo porque “se quedó con mucho dinero mío, me devolvió una mínima parte de dinero que me adeudaba, sus abogados hicieron una jugarreta y en lo legal lo pusieron como si fuera una pensión, eso es lo único cierto”.

Aseguró que si él hubiera querido tener un juicio por dinero (que nunca ha habido desde hace nueve años que se divorciaron) sería favorable a su persona porque él sacrificó familia, empresas y su vida, y a ella no le alcanzaría para pagar todo lo que ha perdido. Ante este montaje que él le llama por la cantante, ¿Te arrepientes de haber estado con Paulina Rubio?

“Esa pregunta no te la voy a contestar, pero te dejo a tu imaginación la respuesta… yo siempre he intentado una reconciliación en todas las desavenencias que hemos tenido de buena fe y racional, sin ser mediático, pero no ha sido posible”, señaló.

Sobre Eros, el medio hermano de Andrea, su relación es mínima por lo mismo, sabe que también el cantante Gerardo Bazúa está en pleito con la artista mexicana que espera pronto pueda solucionarlo.

“Es medio hermano de mi hijo le tengo un cariño especial y es recíproco, me apena su situación de que no pueda ver a su padre desde hace dos años, tengo conocimiento que han empezado las acciones jurídicas y espero que pronto el niño pueda reencontrase con su padre porque es su derecho y le están quitando un derecho fundamental de su vida”, finalizó Nicolás Vallejo.

