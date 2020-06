Sebastián Rulli ama a Angelique Boyer pero no se imagina teniendo hijos en el futuro

Sebastián Rulli tiene varios años de relación estable con Angelique Boyer, formando una de las parejas más románticas y hermosas de la televisión. Incluso han protagonizado varias telenovelas juntos.

En sus galerías de Instagram, los dos comparten su amor, recuerdos de sus viajes exóticos y extravagantes, demostrando que están muy bien compenetrados en la relación.

Pero aunque es mucho el amor entre ellos, Sebastián Rulli no está convencido de ser papá de nuevo en el futuro. Así lo confesó en una entrevista con Yordi Rosado en el programa La última y nos vamos, de Unicable.

Yordi le preguntó: "¿Te gustaría volver a ser papá?" y Sebastián respondió: "No lo sé. Yo soy papá, yo ya soy papá, entonces no tengo esa necesidad, sinceramente no me imagino con más hijos, nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos y no se va a truncar ningún sueño, ni ninguna frase hecha desde antes".

"Hoy por hoy, tengo todo, y tengo la mejor relación del mundo con la mejor mujer del mundo, que si ella en algún momento lo necesita, no estoy cerrado, pero yo no quiero tener esa presión social, ni familiar, ni nada por el estilo", enfatizó.

"Estoy pleno y siento que Angie también, entonces para qué forzar las cosas, no tenemos que darle el gusto a nadie, tenemos la mejor relación del mundo", afirmó el actor.

Ya Sebastián Rulli se convirtió en padre de Santiago Rulli Galliano, fruto de su relación pasada con Cecilia Galliano.

