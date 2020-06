JotDog y Facundo comparten sus 'locuras' en Guadalajara

La música ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del Covid-19, pero poco a poco inicia la reactivación con nuevos lanzamientos de sencillos y grabación de videos desde Guadalajara.

JotDog regresó al set para la realización de su video Catástrofes perfumadas realizado por la casa productora Guanamor, bajo la dirección de Ian Martín.

María Barracuda y Jorge Chiquis Amaro, integrantes de JotDog, saben la importancia de que la industria vuelva a trabajar, pero reconocen que debe ser con todas las medidas preventivas y responsabilidad social; así fue como grabaron el tema Catástrofes perfumadas que tuvo la participación especial de Facundo.

“La canción -curiosamente- habla de una especie de apocalipsis, se llama Catástrofes perfumadas, que así se llama mi disco de María Barracuda, donde combinamos los proyectos de JotDog y el mío, por eso el nombre de la canción, que es una historia de amor, caótica y bizarra”, compartió María.

Chiquis Amaro añadió, “hay aliens, zombis, King Kong, como en todas las catástrofes siempre hay amor y esperanza, siempre hay cosas malas y buenas. Han pasado cuatro meses, poco a poco, tenemos que ir generando algo, para reactivar la industria, con contenidos, actividades y responsabilidad”.

El video se grabó en la casa productora Guanamor, donde Ian Martín estuvo encargado de la dirección, quien también dirigió el video Aire y fuego, de Erik Rubín.

“Es el primer video en tener el sistema InfinitySet, que permite visualizar en tiempo real cuando estás en el set o locaciones virtuales; mientras estamos grabando en pantalla verde, podemos ver todo el terminado de efectos especiales al mismo tiempo, se usa mucho en películas de Hollywood a gran escala como El rey león, porque optimiza los tiempos de rodaje y crea locaciones desde cero”, dijo Ian, que añadió que el video todavía tendrá un par de locaciones al exterior, para poder estrenarlo en las próximas semanas.

Enrique Alfaro retira cargos contra manifestantes detenidos el jueves

JotDog celebra este año su onceavo aniversario, y planean un concierto interactivo para el mes de noviembre, donde tendrán que adaptarse a los nuevos protocolos para la música en directo.

Facundo visitó Guadalajara

Facundo estuvo el fin se semana en la ciudad, para apoyar en este video por la amista que los une a los músicos tapatíos, como María Barracuda y Chiquis Amaro.

"Somos muy del estilo, un poco locos [risas]. La técnica con la que se está haciendo en video, es única en México, porque no se han hecho videos con la técnica Virtual production. La historia es una onda bien fumada, como una batalla con seres extraños, extraterrestres, zombis y gorilas dentro de una historia de amor en una guerra surrealista, y la única forma de lograr este ambiente, fue hacerlo digitalmente", compartió Facundo.

El conductor de televisión siempre ha interesado en el mundo audiovisual: "Entré a la carrera por accidente, porque me gustaba más la producción que la conducción, siempre me gustó esa parte de atrás de cámaras. Cuando llegué al a tele me empezó a entusiasmar, porque hay herramientas que te permiten desarrollar la imaginación. Hay alguno más locos que otros [risas]".

Facundo tiene varios aliados en Guadalajara, por eso visita frecuentemente la ciudad.

"Las últimas veces que he venido, fue por compas que me pidieron un paro para algunas cosas y vengo a participar de actor. Lo más reciente fue con C-Kan, para unos capítulo de una serie que ha estado haciendo; ahora, María me pidió hacer una aparición en su video".





Publicidad





Hasta 95% de la población en México es susceptible al coronavirus: UNAM La serología es útil en etapas tardías para saber qué tanta población puede estar afectada o tuvo contacto con el virus, destacan especialistas de la UNAM

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: