VIDEO: Eiza González se sube a semáforo en protesta antirracista

Eiza González se ha pronunciado en contra del racismo tras la muerte de George Floyd y por medio de redes sociales ha manifestado su apoyo al movimiento en Estados Unidos. También ha expresado su opinión por el caso de Giovanni López en Jalisco, quien también fue violentado por policías municipales en Jalisco.

La actriz sorprendió al publicar una serie de videos e historias en su cuenta de Instagram, donde se puede ver que asistió a una de las manifestaciones antirracistas.

En una de las publicaciones se puede observar a Eiza Gonzáleza sobre un semáforo gritando consignas y portando un cartel con la leyenda "Black lives matter". Además también mostró su apoyo a los latinos que viven en Estados Unidos.

Pero eso no fue todo, pues Eiza González también causó polémica en Twitter al expresarse sobre el caso de Giovanni con un mensaje dedicado al presidente de México, André Manuel López Obrador.

Y Giovanni???? Vamos a seguir haciendo como que eso no sucedió??? @lopezobrador_ — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) June 8, 2020

Asimismo afirmó que el caso de Giovanni no solo es un tema estatal. "Cuando un tema escala a nivel nacional como tal. No solo queda a nivel estatal. La brutalidad policiaca es un problema que le incumbe al gobierno, y porque no se le puede cuestionar al gobierno? Por algo pagan impuestos. No quieren sentirse protegidos? Es un problema importante.", comentó la actriz de 30 años de edad.

Tras estas declaraciones, la actriz de cintas como "Battle Angel" y "Bienvenidos a Marwen" fue criticada por diversos usuarios de redes sociales.

"Existen los estados, señorita, no todo le compete al gobierno federal, ese @ va a otro lado". "Pregúntale a Alfaro, fue en su estado y fue su policía… él tiene que resolverlo, ademas, la ONU y DDHH ya le exigen a Alfaro aclare todo lo relacionado al caso…". "Creo qué debemos reclamar que el asesinato ocurrió hace un mes, en todo caso el mensaje sería para el gobernador que lo ocultó, si no fuera por las redes, no estarías escribiendo este mensaje.", fueron algunos de los comentarios que recibió.

















