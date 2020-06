Élite: La cuarta temporada ya tiene a sus protagonistas

La serie Élite no deja de ser noticia y más cuando al saberse que la cuarta temporada ya está en camino y de ella ya se conocen gran parte de sus nuevos protagonistas, ya que de manera oficial se conoció que tanto Danna Paola como Ester Expósito, Mina El Hammani, Jorge López y Álvaro Rico ya no continuarán en la trama juvenil con más audiencia en Netflix.

El regreso es inminente y por eso, aquí te mostramos quiénes estarán en esta nueva etapa.

A través de la cuenta oficial de la serie en Twitter se conoció la grata noticia del regreso de esta historia, razón por la que su fanaticada está contenta y a la espera de saber quiénes formarán parte de ella.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada 😙

it’s official, we’ll be back for season 4 😙 pic.twitter.com/emymGz0qMm

— EliteNetflix (@EliteNetflix) May 22, 2020