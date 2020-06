Chiquis Rivera impacta con sus curvas de infarto usando leggings ajustados

View this post on Instagram

Playlist- el título de mi nuevo, y tercer album! Con este disco quiero que conozcan un poco más de Janney, a través de mi música como Chiquis! Espero que les encante como a mi me encanto grabarlo. Puse lo mejor de mi hasta ahorita en todos los aspectos! 💕 Gracias a todos los compositores que formaron parte de este proyecto. Su participación fue esencial! A @lucianolunacompositor @soyellicenciado @richardbulltoro por su gran trabajo en la producción de este disco! Los quiero y aprecio! A @lorenzomendez7 por digerirme la voz y estar conmigo en el estudio, I’m forever grateful. 🤍🙏🏻✨ A mi disquera @fonovisa @universalmusica gracias por creer en mi! #LetsDoThis A mi equipo de trabajo, I wouldn’t be able to do this without you guys! Thank you. Hair & Makeup: @tonywonderhandsss @carlos_amaro Set and Design at home: @ludimdesign Team Thrive: @ominoemi @chris.godinez @chris.godinez @valehsworld @kingdavidtorres @salvarsainz Wardrobe: @sirrickky Last but least, a los artistas que aceptaron mi invitación para colaborar conmigo @iambeckyg @helen_ochoa @elyquinterooficial @rafaelkellyoficial @banda.los.sebastianes @amanditita MIL GRACIAS!!!!! Los quiero, admiro y respeto infinitamente!!!!!!