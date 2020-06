Juanpa Zurita sorprende al mostrar su musculoso cuerpo y abdominales marcados

View this post on Instagram

Día 1 de cuarenta vs hoy! Este es definitivamente el mejor punto físico de mi vida. Siendo honesto con ustedes llevaba más de 3 años de no hacer ejercicio, estaba enfocado en el trabajo y nunca pude construir el hábito. Cabe mencionar que intente muchas veces entrenar y probar varios métodos y proteínas y la neta nada me funcionaba porque nunca lo había hecho por más de dos semanas. Cuando empieza este encierro me pongo el objetivo personal de entrenar diario porque ahora si se me habían acabado las excusas, ya no podía decir “no tengo tiempo”. Así que me propuse hacerlo por una semana, empecé y poco a poco me di cuenta que más allá del ejercicio, el tener este hábito me estaba ayudando a tener días con mejor estructura y con una actitud más ganadora… ahora no quiero sonar como fitness coach que les va a dar un poema para que cambien su vida, pero compartirles que en lo personal, más que el ejercicio, este hábito me ha dado fuerza mental. Hay algo muy especial de ponerte un objetivo y lograrlo todas las mañanas al entrenar que te hace darte que cuenta que puedes lograr todo lo que te dispongas si tienes la disciplina, arrancas tu día con un logro y estás listo para ir por el siguiente. Quiero dar las gracias a mi coach Dr. Hernán Fraga de @clinicametaboliko por entrenarme diario a distancia y por enseñarme lo importante que es saber comer. Que más allá de ser una “dieta” es comer mejor. Hoy entiendo que si quieres que tu cuerpo sea un Ferrari no puedes ponerle cualquier tipo de gasolina. A seguirle dando 💪🏼🔥.