Arturo Carmona comparte detalles inéditos de su relación con Aracely Arámbula

Arturo Carmona y Aracely Arámbula se conocieron en el escenario de la obra de teatro Perfume de Gardenia en 2011 y de inmediato las chispas saltaron entre ellos. Tras su participación en la puesta en escena, los actores iniciaron un romance muy hermético, que lamentablemente terminó sin que nadie supiera mucho al respecto.

Ahora, a más de 9 años desde que se suscitara esta historia de amor, el actor de Te doy la vida se abrió como nunca antes sobre esta relación en una entrevista a Ventaneando, donde confesó que el noviazgo entre ambos era muy serio e incluso se imaginó pasando el resto de sus días con ella.

Así fue romance entre Aracely Arámbula y Arturo Carmona

Con la suma discreción que lo ha caracterizado para hablar del tema, el intérprete de 43 años detalló que su idilio con Aracely fue muy formal pues ambos fomentaron la convivencia entre la familia e hijos de ambos.

“Obviamente cuando nos involucramos y vamos al 100% conoces a la familia, le agarras un cariño, le agarras mucho cariño a los hijos, a mi hija”, contó el padre de una hija.

Durante la conversación con el programa de TV Azteca, Carmona además fue cuestionado sobre si en algún momento se visualizó compartiendo su vida con la exesposa de Luis Miguel, a lo que con sencillez, contestó: “Yo cuando decido estar con alguien obviamente me visualizo siempre, más adelante, y cuando estoy sentimentalmente con alguien pues, ya te respondí lo que querías saber”.

En medio de sus declaraciones, explicó que es el tipo de hombres que cuando se compromete con alguien, se entrega por completo.

“No juego yo a pasar el rato nada más. Por ahí dicen que, si vas, ve con todo, sino para qué vas, aunque te vuelvas a tropezar en la vida, si me vuelvo a caer, no me importa, siempre me entrego al 100%”, concluyó.

Aracely y Arturo, muy buenos amigos

Tras su ruptura, el regiomontano y la chihuahuense han sido vinculados hasta en dos ocasiones más debido a las salidas que han sostenido juntos. No obstante, sus encuentros no son más que el fruto de la amistad que nació de su noviazgo.

A principios de año, por ejemplo, fueron captados cenando y los rumores de reconciliación de inmediato se avivaron, pero la intérprete de Sexy desmintió poco después que la reunión fuera romántica.

“Mi Arturo divino, somos muy amigos y cenamos con mi hermano y con otra amiga. ¿Ustedes creen que no existe la buena amistad con las relaciones lindas? Claro que existe y eso es lo más bonito, tener una buena relación. Yo siempre tengo buena relación con la gente que he vivido cosas bonitas”, afirmó Aracely Arámbula a medios de comunicación según reseñó People En Español.

Debido a lo reservado de ambas estrellas, aún no se sabe por cuánto tiempo estuvieron juntos aunque no fue hasta 2013 que se conoció que la protagonista de “La doña” tenía una nueva relación, en aquella oportunidad, con el galán Sebastián Rulli.

Mira la entrevista completa aquí: