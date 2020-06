Victoria Ruffo mostró la sencilla casa sin lujos en la que vivió cuando nacieron sus mellizos

Victoria Ruffo se caracteriza por ser muy reservada con su vida personal. En redes sociales comparte extractos de sus viajes, de sus jornadas de trabajo y las telenovelas donde actúa, pero en mínimas ocasiones publica fotos de sus hijos o con su esposo, el político Omar Fayad, con quien se casó en 2001 y trajo al mundo a los mellizos Victoria y Anuar Fayad.

Precisamente cuando ellos estaban pequeños, la familia vivía en una casa sencilla y modesta en Pachuca, y la misma Victoria Ruffo la mostró al público a través de un contacto con AOL Latino y cuyo clip maravilló a los fans.

Victoria Ruffo y la casa sencilla en la que vivió tiempo atrás

Lo primero que se ve al entrar a su casa es la sala, decorada muy sencilla con paredes blancas, un par de cuadro y muebles de color beige y cojínes marrones, con un comedor contiguo que al momento de la visita, estaba ocupado por amigos de la pareja.

Luego fue a la cocina, reconociendo que no es uno de sus talentos: "Quiero darles un chismecito, yo no sé cocinar, no me gusta la cocina", reconoció la gran actriz, protagonista de historias tan desgarradoras como La Madrastra.

"Mi rincón favoriton es mi recámara, mi cama, me fascina mi cuarto, estar viendo la tele, tengo todas las cosas que necesito ahí y entonces ese es mi rincón favorito", comentó Victoria sobre su habitación, decorada con tonos neutros y pocos muebles.

Después pasó a la habitación de los mellizos, con sus cunas y muebles varios para almacenar la ropa y pertenencia de los pequeños, que hoy en día tienen 15 años y están en plena adolescencia. Luego, fue al cuarto de su primer hijo José Eduardo, que estaba en la adolescencia.

Sus seguidores quedaron impactados con la sencillez de su hogar en esa época: "¡QUÉ HERMOSA! y lo más importante es que es bella por dentro y fuera, esa sencillez te hace mas radiante QUEEN", escribió en YouTube la fan Judith Arana. "Eres una persona sencilla y simpática, te admiro Victoria", agregó Laura Márquez.

