Maluma 'confunde' el reguetón con mariachi en plena fiesta

El presidente Iván Duque estableció la extensión de la cuarentena en Colombia hasta el próximo 30 de junio para mantener controladas las variables que permiten garantizar la atención sanitaria en la pandemia del coronavirus.

El aislamiento preventivo obligatorio tendrá una nueva etapa en Colombia. Este aislamiento preventivo obligatorio se extenderá al 1 de julio de 2020 en todo el territorio nacional; mientras que la emergencia sanitaria continúa vigente hasta el 31 de agosto, así informaron autoridades colombianas.

Ante esto, Maluma que mantenía su confinamiento en Medellín, Colombia, tuvo que solicitar un permiso especial para viajar a Miami.

“f# coronavirus i want to go back on tour now / quiero volver a los escenarios ya”, compartió el cantante en su cuenta oficial de Instagram que ya acumuló más de 51 millones de seguidores.

Durante los meses de cuarentena, el reguetonero mostró a través de sus redes sociales fotografías y videos que daban cuenta de su permanencia en su casa en Medellín; sin embargo, recientemente se conoció que el parcero dejó el país en medio del confinamiento, por asuntos laborales.

El cantante urbano se le ha visto salir en su vehículo, además de estar disfrutando de la playa.

Además ha demostrado que extraña tener una pareja, y envía mensajes directos: “Alguna dueña pa' este peluche?”.

El cantante Maluma ha estado dando, poco a poco, detalles de su vida privada, durante esta cuarentena, como sus mascotas, su mamá, su lujosa mansión y ahora sus millonarios automóviles.

El intérprete posó recostado a sus “humildes” coches y escribió en la publicación “Por acá Juancho en los carros de Maluma”.

Se muestra ataviado con un short y una sudadera blanca junto a unas zapatillas deportivas del mismo color.

Maluma tuvo que cancelar sus presentaciones en vivo por la crisis sanitaria, por lo que realiza actividades vía streaming.

El artista suele compartir cómo pasa estos días de confinamientos, donde se le observa en distintos estados de ánimo: alegre, triste, deprimido hasta un poco pasado de copas.

Así fue como apareció en su más reciente historia de Instagram, al presentar un mariachi que llegó a su residencia para hacer más divertidos estos días, donde tuvo un ligero traspié al presentar al grupo que amenizó la noche.

