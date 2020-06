Gorillaz desmiente supuesta colaboración con Bad Bunny

Las redes sociales, en especial Twitter, se llenaron de todo tipo de reacciones sobre la supuesta colaboración musical entre Gorillaz, Bad Bunny y Tame Impala, que provocaron que estuvieran en tendencia al arrancar la semana.

Fue el mismo Jamie Hewlett, caricaturista de la banda virtual, quien desmintió la noticia.

Todo comenzó cuando en una supuesta portada de Song Machine Season One de Gorillaz se difundió por redes sociales, la primera parte de una serie que aún no se tiene claridad en qué consistirá, mostraba el tracklist con el nombre de las canciones y sus colaboraciones.

Lo que llamó la atención fue la canción Once again, con la supuesta participación de Tame Impala y Bad Bunny.

En la cuenta de Instagram Gorillaz_Club se posteó una imagen que revelaba el fake news, la cual fue respondida por el mismo Jamie Christopher Hewlett, cofundador de la banda junto a Damon Albarn, el cual comentó: "Yer! That´s Fake (eso es falso)".

Para nadie es noticia, que Gorillaz ha realizado varias colaboraciones a lo largo de su historia, como en Humanz, que contó con la presencia de Noel Gallagher, el rapero Danny Brown, una de las primeras artistas trans de los setenta, Grace Jones, Kelela, Vince Staples, Popcaan y el controversial rapero Pusha T.

Pasan los años y Gorillaz sigue buscando la forma de reinventarse, para lanzar nueva música y compartir sus procesos creativos.

A principios de 2020, la banda virtual lanzó Song Machine, una serie web que involucra a diferentes artistas y en vez de lanzar canciones o un disco, emitirán capítulos que se conocerán a lo largo de este 2020.

El primer lanzamiento de la banda fue el EP Tomorrow Comes Today, lanzado en 2000.

El primer sencillo de la banda fue Clint Eastwood y fue lanzado el 5 de marzo de 2001, llegando al número cuatro en el Reino Unido. Fue producido por Dan the Automator e originalmente incluyó a Phi Life Cypher, pero la versión que aparece en el álbum incluye al rapero Del the Funky Homosapien, quién hace en el álbum el papel del fantasma que vive en el baterista Russel Hobbs.

Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2010), Humanz (2017) y The Now Now (2018), The song machine (2020) son la historia musical de los británicos.





Algunas de sus colaboraciones

Clint Eastwood. Colaborador: Del the Funky Homosapien.

Feel good inc. Colaborador: De La Soul

Saturnz Barz. Colaborador: Popcaan

Empire ants. Colaborador: Little Dragon

Dare. Colaborador: Shaun Ryder

Reacciones en las redes sociales:

