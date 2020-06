Posponen la entrega del premio Óscar 2021

La Academia anunció que se pospone la entrega del Óscar del 2021, que originalmente se llevaría a cabo a finales de febrero y que ahora se realizará el 25 de abril.

Otros de los detalles que se dieron a conocer es que, el período para elegir a las cintas que puedan competir por la estatuilla dorada se extenderá hasta el 28 de febrero de 2021. Mientras que las nominaciones se anunciarán el 15 de marzo de 2021.

Este fue el mensaje en redes sociales:

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020