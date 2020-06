Series y películas que acaparan las miradas en streaming

Las plataformas digitales o el streaming pasan por su mejor momento, ya que mucha gente sigue en casa, pese a que ya no hay aislamiento obligatorio en gran parte de la República Mexicana.

Series y películas tiene un gran consumo en estos días, y es el público el que coloca a sus favoritas en los primeros lugares de popularidad en México.

Historias basadas en hechos reales, dramas, ficción, suspenso, son parte de los productos que siguen en la mente de la gente; incluso, ya hay algunas que han confirmado segunda temporada, como la serie Control Z.

Zion Moreno, una de sus protagonistas, ha logrado posicionarse en papeles importantes como es el caso de Isabela de la Fuente, una de los personajes protagonistas en Control Z, un proyecto de Netflix con distribución internacional que estrenó el pasado 22 de mayo.

Zion Moreno charló con Publimetro sobre su papel en la serie Control Z, que es una mujer trans, la “queen bee”absoluta del colegio.

“Estoy feliz por los comentarios de la gente, por mostrar que el racismo y las preferencias sexuales, no son para atacar sino para unir a la gente. Creo que Isabela, es un personaje nuevo, no sólo para Latinoamérica, sino para el mundo, porque se sale de los estereotipos al contar su historia trans”.

La actriz nacida en Estados Unidos, de padres mexicanos, agregó cómo es ser una mujer trans dentro de la industria del entretenimiento.

“No me gusta poner a las personas en categorías, eso me ha ayudado en fortalecer mi propia creatividad, imagen y pasión de ser actriz y escritora, eso me ha ayudado en esta industria que a veces no es tan inclusiva, pero se está haciendo más inclusiva a través de los años”.

Control Z forma parte del la lista de series más vistas en la plataforma de Netflix, por lo que compartimos el Top 10 de los títulos más vistos en streaming en la última semana.

Top en Netflix

1. Historia de un crimen: la búsqueda

La serie está basada en hechos reales del caso Paulette, y sigue los movimientos de dos personajes claves (Regina Blandón y Darío Yazbek) que muestran cómo se desarrolló uno de los casos más mediáticos de las últimas décadas en México.

2. 365 días

La cinta narra la vida de una ejecutiva que se encuentra en una frágil relación amorosa y cae en manos de un jefe de la mafia, quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él. Se le ha comparado con Cincuenta sombras de Grey.



3. Control Z

La serie toca temas del bullying, el uso de drogas, la ausencia de los padres, hackers y rompe con los estereotipos de género. El elenco está encabezado por jóvenes como Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Patricio Gallardo, Andrés Baida, Zion Moreno y Fiona Palomo.

4. 5 Sangres

Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder… y de un tesoro oculto.

Drama bélico de Spike Lee.



5. King Arthur

A más de dos años de su estreno en las salas cinematográficas del mundo, El rey Arturo: la leyenda de la espada ( King Arthur: Legend of the Sword ) llegó a Netflix .

Dirigida por Guy Ritchie , la película busca atraer a los amantes de El Señor de los Anillos , Game of Thrones , Matrix y toda saga con dosis extra de efectos especiales.

6. Home again

La película muestra a una madre recién separada que alberga en su casa a tres jóvenes cineastas, pero su esposo, a quien no veía hace tiempo, regresa para complicar su nueva y peculiar vida.

7. Yo soy Betty, la fea

8. Dark

9. Los últimos días del crimen

Un atracador se suma a un plan para dar un último golpe histórico antes de que el Gobierno active una señal que alterará las mentes y eliminará toda la conducta criminal.

10. 13 reasons why

Con la llegada del final de temporada de la serie de Netflix "13 Reason Why" se han generado un gran cantidad de dudas, sorpresas y desenlaces de los que la audiencia no esperaba y por tal razón se ha abierto un análisis de la trama de esta historia, que para muchos, tomó un giro inesperado. Y es que desde el inicio de la temporada, durante los trailers, siempre mostraban un ataúd, sembrando así la duda de la muerte de alguno de los estudiantes del Liberty High School. Por eso, aquí te decimos quién o quiénes murieron en esta cuarta y última temporada.

