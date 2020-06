Entre duras críticas y comparaciones, así transcurrió el estreno de la nueva versión de Rubí

El estreno en televisión abierta del “remake” de Rubí este lunes 15 de junio tuvo un duro recibimiento, lleno de mordaces críticas y comparaciones, por parte de los usuarios en redes sociales.

Aunque han pasado más de 15 años desde que Bárbara Mori dio vida a la icónica "Rubí" en la telenovela homónima, el público no puede olvidar su personificación, pues desde el inicio de la transmisión de la nueva versión, protagonizada por Camila Sodi, los internautas confrontaron la puesta en escena de ambas actrices.

Marcus Ornellas dispuesto a transformar a Rubí El actor habló sobre la vigencia de los melodramas, y sobre su personaje de Lucas Fuentes Morán que se presenta este 15 de junio en México.

La audiencia que sintonizó ayer el primer capítulo se volcó en Twitter para manifestar su inconformidad con la nueva producción y con cientos de mensajes concluyeron que Sodi no se destacaba como lo hizo Mori en la novela de 2004.

“Camila Sodi es muy bonita y todo, pero nadie podrá ocupar el lugar de Bárbara Mori como Rubí… tan bella como perversa”, fue el sentir de un usuario que obtuvo más de 8,000 ‘likes’.

Aquí les va mi tuit señorial: Camila Sodi es muy bonita y todo el pedo pero NADIE PODRÁ OCUPAR EL LUGAR DE BÁRBARA MORI COMO RUBÍ… tan bella como perversa. pic.twitter.com/Mn4eoaxuf9 — 𝕯𝖔𝖗𝖎𝖒𝖊 𝖆𝖒𝖊𝖓𝖔 (@latiadeustedes) June 16, 2020

En otra opinión popular en la red social se leía: “Yo no soy mucho de novelas, pocas he visto, y entre ellas 'Rubí' (con Bárbara Mori). Estoy viendo el primer capítulo con Camila Sodi y puff no le llega ni a los talones. Ni ganas de teminar de ver el capítulo, la verdad. Me vuelvo a ver mejor la versión de Bárbara Mori”.

Yo no soy mucho de Novelas, pocas he visto y entre ellas Rubí (con Bárbara Morí), estoy viendo el primer capítulo con Camila Sodi y puffff no le llega ni a los Talones… Ni ganas de terminar de ver el capítulo la verdad.

Me vuelvo a ver mejor la versión de Bárbara Morí. ALV pic.twitter.com/jHKQC9SYAF — DonadeFresa🍓 (@DoniELF19) June 16, 2020

Un tercer espectador sentenció: “Camila Sodi sólo nos vino a comprobar lo que ya sabíamos: nunca habrá una mejor 'Rubí' que Bárbara Mori”. Mientras, un cuarto televidente escribió: La verdadera 'Rubí' es Bárbara Mori. Fin. A Camila Sodi le queda grande el papel…”.

Camila Sodi sólo nos vino a comprobar lo que ya sabíamos: nunca habrá una mejor Rubí que Barbara Mori. pic.twitter.com/417wU0k1dG — Fanny (@UndercoverFanny) June 16, 2020

“Bárbara Mori se debe estar muriendo de la risa con la parodia de Rubí protagonizada por Camila Sodi”, “Rubí era sexi, con personalidad, cuerpo, arrebatadora y Camila es bonita nomas” y “Siento que a Camila Sodi le falta más cuerpo, maldad para poder llegar a ser 'Rubí' o 'Teresa”, fueron otras reacciones que se sumaron a los memes que hicieron tendencia a las actrices en cuestión.

Camila Sodi y José Ron viendo cómo arruinaron una super novela como #Rubi con su remake todo sin chiste #RubiLaSerie pic.twitter.com/u05blkjXeM — María A´R 🐷 (@mariiarasmirez) June 16, 2020

Recordemos que esta adaptación, que es parte del proyecto de Televisa "Fábrica de sueños", cuenta con un cambio y es que será "Rubí" quien narre su historia 20 años después de los acontecimientos iniciales.

De esta característica de la trama surgió otro de los aspectos que despertó molestias, pues la villana en el futuro de esta versión solo tenía rasguños en la cara cuando, en el teledrama de 2004, termina con el rostro deformado.

No obstante, hubo algunos internautas que expresaron su molestia con las comparaciones y pidieron que se detuvieran con las burlas.

“¿Cuándo van a entender que Camila Sodi no es Bárbara Mori? Ya dejen de compararlas. Sí, Mori es una excelente 'Rubí' pero también lo es Camila, no han visto todo de Camila en la nueva adaptación y es una ADAPTACIÓN, se dedicó al papel muy bien, no se aferren a la original”, manifestó una fan.

CUANDO VAN A ENTENDER QUE CAMILA SODI NO ES BARBARA MORI Y YA DEJEN DE PINCHES COMPARARLAS.Sí, Mori es una excelente Rubí pero también lo es Camila, no han visto todo de Camila en la nueva adaptación y es una ADAPTACIÓN, se dedicó al papel muy bien, no se aferren a la original. pic.twitter.com/OrZ12Fwihq — C (@cestrad_2001) June 16, 2020

Por otro lado, los fanáticos de Sodi se desbordaron en halagos hacia su actuación e igualmente se llevaron aplausos las actrices Kimberly Dos Ramos, quien da vida a 'Maribel', y Ela Velden, encargada de encarnar a la reportera 'Carla Rangel'.

Pues a mi si me esta gustando la nueva adaptación de Rubí, wey, que pedo con Camila Sodi. pic.twitter.com/0Mnk6JNsKD — Juan Daniel (@itsmejuandaniel) June 16, 2020

Camila Sodi resalta las diferencias de su 'Rubí' con la de Bárbara Mori

Hace unas semanas, Camila Sodi contó en una entrevista con Cuéntamelo ya que se despejó de la indecisión que tenía de sumarse a este proyecto y aceptó el papel de "Rubí" solo luego de haber hablado con Bárbara Mori al respecto. Asimismo, enfatizó en esa ocasión que habría diferencias entre su interpretación y la de la eterna "Rubí".

“Bárbara es una mujer espectacular, hermosa, exótica y yo creo que esta versión, humildemente les cuento, que no es sobre esta chica que es espectacular, que volteas y babeas, es sobre la que siempre le dijeron: ‘estás bonita’, la del pueblo, del barrio, esa es la diferencia esencial en la parte física”, destacó.

Por otro lado, en una entrevista a Las Estrellas aseguró que tuvo que estudiar mucho para traer al personaje a la vida.

"Para prepararlo me gusta estudiar mucho, me gusta desglosar el personaje, arquetipos. Es difícil encontrar villanas protagónicas, pero en realidad no la veo como villana porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente, ya no empatizo”, aseguró.

Rubí se transmitirá de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

También te puede interesar: