Anuncian fecha para las nominaciones al Grammy Latino

La Academia Latina de Grabación compartió una imagen este jueves, en la que informa que el próximo 29 de septiembre anunciará las nominaciones para el Grammy Latino.

El panorama es incierto ante la pandemia del coronavirus, pero la Academia Latina de la Grabación espera poder realizar la ceremonia del Grammy Latino en noviembre, y ya tiene fecha para las nominaciones.

La academia compartirá la lista de candidatos a su edición número 21 de premios, el 29 de septiembre y será cuando de mayores detalles de la ceremonia para este año.

“Mientras continuamos trabajando en la 21a entrega anual del Latin Grammy, afrontando los retos de un año sin precedentes, nos agrada comunicarle que estamos trabajando diligentemente a través de nuestro proceso de premiación para celebrar la 21a entrega anual del Latin Grammy este noviembre. Esperamos comunicar más detalles prontamente”, dijo la academia en un comunicado.

El periodo de elegibilidad para la esta edición de los Grammy Latino es para música lanzada entre el 1 de junio del 2019 y el 31 de mayo del 2020.

Cada vez que la Academia Latina de la Grabación lanza las nominaciones para los Grammy Latino, se generan una serie de comentarios, a favor y en contra, algo que para Gabriel Abaroa Jr, presidente de la Academia, resulta ya algo normal.

El presidente de la Academia señaló que si de algo está seguro, es que en ningún momento hay un complot contra artistas o géneros para las categorías seleccionadas.

“Esa postura de que la Academia se ha puesto de acuerdo para dejar a un lado cierta categoría… no existe, no hay complot, yo no puedo decirle a la gente cómo votar. Recuerden que pertenecen a la organización desde un Pepe Aguilar, Franco de Vita, Chucho Rincón, Armando Manzanero hasta el más joven del reguetón, René de Calle 13 o Fher de Maná, en total son cuatro mil 500 miembros, si yo les digo a ellos cómo votar ya estaría muerto, no hay forma".

