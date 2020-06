Latinoamérica se posiciona en la creación y consumo de contenidos en streaming

Ayelén Fernández tiene una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento y es ahora cuando pone en práctica toda la experiencia durante la pandemia de Covid-19.

En entrevista con Publimetro compartió cómo será la nueva normalidad del entretenimiento después de la cuarentena, además lo que se está haciendo durante estos días de confinamiento.

“Hay un antes y después de la pandemia. Por ejemplo, acabo de terminar una conferencia con el equipo de España, allá ya puede empezarse a grabar en agosto, pero con nuevos protocolos en los guiones, como quitar todos los niños y todas las personas mayores de 65 años, solamente pueden estar rodando personas adultas hasta 65 años con todos los protocolos de desinfección y prevención que el Covid-19 requiere, pero todo lo que son actores menores de edad y mayores de 65, por el momento no van a poder actuar”, señaló Ayelén Fernández.

A lo largo de su carrera, la productora argentina de contenidos se ha posicionado en el tema de la generación de historias a nivel internacional.

Su trabajo con empresas de entretenimiento como Live Nation, Endemol y MTV Networks, así como en la producción de conciertos de Phil Collins, Enrique Iglesias, Ricky Martin, entre otros, la posicionan como una mujer de gran peso en contenidos a nivel mundial.

Actualmente, es vicepresidenta de ANCA Holding, conglomerado de empresas dedicada al entretenimiento.

“ Todo el mundo del entretenimiento se tuvo que reorganizar para sacar esto adelante. Hoy más que nunca la gente está consumiendo y devorando lo que nosotros hacemos para las plataformas digitales. En este momento, Latinoamérica esté en la mejor posición, porque el mundo está fijándose en lo que escribimos. Los contenidos que se generan son tan distintos en cada país, porque se viven diferentes realidades, por eso tantas opciones en las series”, compartió la productora argentina.

Ayelén adelantó que este aislamiento permite la creación de nuevos contenidos: “Estoy involucrada con los mejores escritores de toda Latinoamérica armando nuevos proyectos".

"Soy abierta a trabajar con equipos de todas partes del mundo y vamos creando nuevos productos, sobre todo responder a las preguntas: ¿Qué busca la gente?, ¿Qué quiere ver?, ¿Qué les podemos enseñar a través de las series? , ¿Qué conocimientos nuevos pueden tener para su vida?, porque lo importante hoy es hacer contenidos que dejen enseñanza y que informen. Tengo al menos 15 proyectos en mano de Argentina, Perú y México para lanzar series en poco tiempo”.

La creadora de contenidos visualiza un futuro alentador, a pesar de las limitaciones que impondrán los nuevos protocolos.

“Por un lado no podemos grabar físicamente, peo las plataformas y los productores se pusieron de acuerdo en decir: 'Ok, ustedes generen ideas y guiones, que nosotros vamos a comprar esas ideas'. Mientras tanto vamos a darle el espectador lo que ya hay en las plataformas y que ya habían sido comprados. Que se vean todas las series del mundo mientras los guionistas se dedican a hacer nuevos productos para salir a grabar en septiembre cuando esperemos que esto se reactive. La verdad, estamos trabajando dese casa aportando nuevas ideas, proyectos, series y películas. Si no fuera porque tenemos tanto tiempo libre, no tendríamos la oportunidad de generar tantos nuevos contenidos con tanta dedicación”.

Las claves

Reactivación

“A partir de septiembre en Latinoamérica las empresas van a empezar a abrir , me refiero a las que compran los contenidos, y estoy segura que antes de que finalice el año ya estaremos grabándolas. La nueva normalidad ayudará a generar producciones más conscientes, la higiene nunca estuvo contemplada como hasta ahora y el cuidado a las personas mayores, esto nos va a dar mayor calidad en las producciones", añadió Ayelén.

Música

“La música está un poquito más en crisis, en el sentido que los conciertos y festivales no van a poder hacerse este año, en muchos casos, hay muchos países donde la temporada de teatro y de conciertos lo pasaron al 2021, porque es una locura pensar y no tener el control de estadios llenos, no hay manera de controlarlo, no hay forma”.

Nuevo talento

“Constantemente estoy en búsqueda de nuevos talentos, como escritores con nuevas ideas. Me encanta hablar con gente de todos los países, que quieren innovar y mejorar el mercado, por eso pueden contactarme por Instagram @ayelenfernandez”.

