Violeta Isfel padece la crisis del coronavirus: vende hamburguesas para poder sobrevivir

View this post on Instagram

No sé tú, pero hoy me di cuenta que lo que más extraño, es esta majestuosidad. Poder simplemente tomar la decisión y salir para disfrutar de un bosque 🌳 cuando así lo deseaba. Se que esto pasará pronto, abrazo este tiempo como el entrenamiento necesario, para que cuando salga abrace a ese y muchos árboles más llena de amor. Hoy más que nunca te extraño naturaleza. Se que nos veremos pronto #teamo #gracias por esta amorosa lección #Planeta #divinidad #yomequedoencasa #cuarentena #coronavirus #covid19