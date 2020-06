Ana de la Reguera exhibe a Horacio Villalobos por comentarios misóginos

Ana de la Reguera publicó en su cuenta de Twitter algunos comentarios que recibió por parte del conductor, Horacio Villalobos y calificó dichas afirmaciones como misoginia y agradeció a Amandititita por inspirarla a alzar la voz.

"El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras.", escribió la actriz. Pero eso no fue todo pues también citó al al sociólogo Allan G. Johnson, quien explica que la misoginia es la actitud cultural de odio hacia las mujeres.

El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras. #HoracioVillalobos pic.twitter.com/hYyR1MYMeI — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

"Gracias @amandititita por alzar la voz e inspirarnos.Yo lo viví. Se expresó con comentarios misogínos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire. #HoracioVillalobos", destacó.

Gracias @amandititita por alzar la voz e inspirarnos.Yo lo viví. Se expresó con comentarios misogínos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire. #HoracioVillalobos pic.twitter.com/CQdhc4rP16 — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

Ana de la Reguera se suma a las declaraciones que la cantante Amandititita hizo por medio de Twitter donde afirma que Horacio Villalobos constantemente la criticaba en su programa.













Publicidad













"Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor" , publicó Amandititita.

Pero eso no fue todo, pues el actor Polo Morín también arremetió contra Horacio Villalobos por las burlas que el conductor hacía sobre él.

Horacio Villalobos duró semanas haciendo burlas a mi persona y mi ex relación, haciendo comentarios homofóbicos en su programa de radio, poniéndonos apodos e irónicamente incitando a la homofobia y al bullying. https://t.co/pqcE0k3d2H — Polo Morín (@Polo_Morin) June 20, 2020

Asimismo la actriz Claudia Lizaldi también reveló que ha sido ofendida por Horacio Villalobos.

Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer… @CONAPRED https://t.co/AExc91uTwK — Claudia Lizaldi 🧘🏻‍♀️ (@ClaudiaLizaldi) June 21, 2020

La respuesta de Horacio Villalobos…

Respuesta a la polémica de Amandititita y Desde Gayola.

Video completo en el linkhttps://t.co/bjj085Vqi9 pic.twitter.com/1SWJuMdsDI — Horacio Villalobos (@Horacitu) June 21, 2020

‘Ana llegó en un momento de cambios’: Ana de la Reguera La serie se filmó en junio de 2019 en un periodo de siete semanas en la Ciudad de México, Los Ángeles y Veracruz

También puedes ver: