El impresionante cambio de la niña que protagonizó "No se aceptan devoluciones” con Eugenio Derbez

Quien no haya llorado con la historia de “Maggie” en la película No se aceptan devoluciones realmente no tiene corazón en el pecho. La sonriente y cautivadora niña de ojos azules, que actuó al lado de Eugenio Derbez, logró robarse la atención y el amor de quienes vieron la cinta estrenada en 2013.

Eugenio Derbez confunde el TikTok con los “tictacs” y sus hijos se burlan de él El actor tuvo una pequeña confusión pero sus hijos no lo perdonaron.

Siete años después, “Maggie Bravo”, cuyo nombre en la vida real es Loreto Peralta, cumplió sus 16 años en plena cuarentena y no creerás lo hermosa que está y lo mucho que ha cambiado.

El propio actor y productor de la película le hizo llegar sus sinceras felicitaciones, recordándola con una foto tomada durante el rodaje. Ella con mucho agradecimiento le correspondió el gesto: “Eugenio!!!! Mil mil mil gracias siempre por TODO”.

Hoy en plena adolescencia, es toda una sensación por su impactante belleza. Lleva su cabello rubio extra largo y se ha mantenido muy delgada y fitness, según las imágenes que comparte en su cuenta Instagram.

Qué ha sido de la protagonista de No se aceptan devoluciones

La actriz nacionalizada mexicana pero nacida en Miami, Estados Unidos, ha continuado en el mundo de la actuación y el modelaje, aunque sus cintas no han tenido el reconocimiento que le dio “No se aceptan devoluciones”.

Su trabajo más reciente fue en la serie “La Casa de las Flores”, donde interpreta a “Rosita” al lado de actores como Aislinn Derbez, Rebeca Jones, Cecilia Suárez y Christian Chávez.

El año pasado, Loreto participó en la película “Todas las pecas del mundo” bajo el rol de “Christina Palazuelos”. En el 2018, prestó su voz para hacer la versión animada de “La Sirenita”, con el personaje de Elle.

Debido a su gran belleza y naturalidad, la jovencita también ha firmado contratos con marcas como Pantene, Nike y Lancome, asimismo con firmas de diseñadores como Raquel Orozco.

También le puede interesar: