Ella es Norma, la hermana de Carlos Rivera con la que el cantante tiene una estrecha relación

Desde su triunfo en La Academia hace más de 15 años, Carlos Rivera se ha consagrado como uno de los mejores cantantes mexicanos. A sus 35 años, ha dominado centenares de escenarios y ha conquistado millones de fieles; no obstante, pocos saben que, además de su madre y su novia, en cada una de sus etapas siempre está una gran mujer acompañándolo: su hermana.

Norma Lizbeth es la hermana mayor de Rivera, tiene 38 años, es su fan número uno y su gran apoyo en todo momento. Ambos sostienen un increíble parecido físico y también una estrecha y sólida relación. A continuación, te presentamos más sobre ella.

Norma Lizbeth, la guapa hermana de Carlos Rivera

Norma es la única mujer entre los hermanos Rivera Guerra y en sus redes sociales muestra diversos aspectos sobre su vida y personalidad, como el inquebrantable y especial lazo que mantiene con el artista de la familia.

En Instagram, ha publicado decenas de fotos donde aparece asistiendo junto a Carlos a sus eventos para apoyarlo, compartiendo viajes con él y otros instantes especiales. Además, continuamente le dedica mensajes llenos de amor, admiración y un profundo orgullo.

El intérprete oriundo de Huamantla, Tlaxcala, también ha hablado sobre lo importante que ha sido Norma en su vida. De hecho, el año pasado confesó que fue gracias a ella que pudo ingresar al reality musical de TV Azteca que lo catapultó a la fama.

Pese a ser muy hermético con respecto a su vida personal, contó en una entrevista Alan Tacher y Maca Carriedo que cuando quedó seleccionado para participar en el programa, la familia atravesaba una dura situación económica y no podía comprar las prendas que le pedían para ingresar a la casa donde se filma el show.

Por ello, la entonces estrella en potencia decidió ir hasta Puebla, donde su hermana estaba viviendo mientras estudiaba, seguro de que en ella encontraría la orientación y soporte que necesitaba.

"Me voy a Puebla, mi hermana estudiaba ahí, y le digo: ‘oye, Norma, vente a ayudarme porque tengo que comprar unas cosas’. (…) Entonces ella llega de la escuela, le cuento: (…) ‘todavía me falta esto, ya se me acabó el dinero que traía’. Entonces me dice 'vente, vamos a mi casa (…). Ten, es lo de la renta, es lo de la renta de este mes", recordó al programa D-Generaciones de Unicable.

Tras quedarse con el primer lugar en la competencia de canto en 2004, recompensó a su hermana con un regalo incomparable que dio muestra de su agradecimiento: “Cuando yo gano La Academia, lo primero que yo hice cuando me dan el premio fue pagarle toda la carrera a mi hermana, compré el departamento en Puebla y le dije a Norma, ‘mientras tú vivas aquí, no vas a volver a pagar renta nunca más".

El año pasado, "Liz" rememoró la victoria del cantante de “Te esperaba” con unas emotivas palabras y una imagen de ambos abrazados.

“Felices 15 años de construir este maravilloso sueño. Todo lo que pienso y siento por ti lo sabes, pero que el mundo entero sepa que eres un ser maravilloso (…). Doy gracias a Dios porque eres uno de mis compañeros de vida y mi más grande ejemplo y motivación de cada día. Te amo hermanito y te abrazo con todo mi ser y mi corazón lleno de amor, felicidad y GRATITUD”, expresó.

Las “Riveristas” también le manifiestan en redes sociales su gratitud y no pierden oportunidad de llamarla “cuñada”. De igual forma, Carlos declaró en Twitter que Norma es “una de las mujeres que más ama” en su vida.

Norma Lizbeth, amorosa hermana, hija y fashionista

Por otro lado, Norma es igual de cariñosa e incondicional a sus otros dos hermanos Gonzalo y Gilberto, con quienes también divulga fotografías en su perfil en la red social. A Gonzalo, quien es el menor de los Rivera, lo llama su “bebé”.

En cuanto a Gilberto, se refiere a él como “gordito” y lo ha descrito como “el más noble e inteligente de los cuatro”. Mientras a Carlos Rivera lo ha definido como su “ejemplo de vida” y “mejor amigo”.

“Mis hermanitos, mis compañeros de vida, mis cómplices, mi fuerza, mi motivación, mi más grande orgullo, por quienes daría la vida por verlos siempre felices. Los amo con todo mi corazón Diosito los cuide y bendiga siempre”, deseó.

Lizbeth, quien dijo en Instagram haber estudiado Derecho, además es muy cercana con su madre, María Lourdes Guerra y en varias oportunidades ha consagrado tiernas palabras para ella.

“Mientras ella exista, nunca seré una mujer independiente porque siempre termino necesitándola (…) la amo y soy feliz de verla feliz”, destacó en un post hacia su progenitora.

Asimismo, en su feed presume de una gran religiosidad, fe en Dios y, en especial, a la Virgen de Guadalupe. “Mi fe en ella me alienta a creer en que no importa qué tan difícil parezca el camino o que tan dolorosas sean algunas situaciones, vale la pena confiar en el plan perfecto de Dios”, expresó.

Además de irradiar una gran alegría y optimismo en todas sus publicaciones, Norma ostenta una gran belleza y un cuerpazo del que ha hecho alarde en bikini en sus redes.

Igualmente, ha exhibido un gran amor hacia los animales.

A la par, ha ostentado de un excelente sentido de la moda con looks idóneos para cada ocasión y se destaca con sus modernos outfits en sus viajes por el mundo.

Sin embargo, sigue siendo su adoración por Carlos Rivera y el ánimo que le infunde lo que más se destaca en los vistazos que da a su vida.

“Un año más mientras tú cantas y yo rezo, nuestra Virgen querida bendice a nuestra familia, nuestro trabajo y nuestros sueños”, escribió en Instagram el año pasado junto a un retrato donde posa con la celebridad desde la basílica de Santa María de Guadalupe.

En días pasados, celebró su cumpleaños número 38 con un gran pastel, rodeada de globos y más de 200 felicitaciones virtuales en la red social, donde actualmente tiene más de 20 mil seguidores.

“Feliz cumple a la cuñada de todo México”, “Guapísima. Feliz cumpleaños cuñis de las ‘Riveristas” y “Feliz cumple a la guapa cuñada de México, España y muchos países más”, fueron algunos de los mensajes que recibió en la postal de los fans de Carlos Rivera.

