'Fiesta y alcoholismo': Alessandra Rosaldo revela su oscuro pasado

Día 102. Y parece que va para largo. ¿Creen que se nos vaya todo el 2020 en casa? Por lo pronto, ya vimos pasar la primavera a través de nuestras ventanas, Semana Santa, Pascua, el Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Padre, que es mañana, también tocará festejarlo guardaditos. Tocó terminar el año escolar y festejar la graduación de Kindergarten a través de zoom y ya perdí la cuenta de los cafecitos, reuniones, juntas y terapias virtuales que llevo en este tiempo. Sin duda, hay una parte de este encierro muy positiva y que he disfrutado mucho, pero la verdad, ya me urgen el apapacho, la cercanía, los abrazos y un poco de pachanga entre amigos. ¿Ustedes qué es lo que más extrañan? Foto de mi adorado @henryjimenz