Carmen Villalobos enamoró con un vestido blanco de transparencias con el que lució su cuerpazo

Chicasssss ya está listo el tutorial de ondas en el pelito, en nuestro canal de YouTube 🤗El link está en la biografía⬆️ Ahhhh y para las que me estaban preguntado en los comentarios de YouTube por mi color de pelito, el encargado de hacérmelo es @salonricardoplata 🤗! Besitos y feliz fin de semana 🤗❤️🥰😘