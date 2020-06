Gomita ha bajado drásticamente de peso y presumió su cuerpazo en bralette de encaje y mini short de seda

Araceli Ordaz, más conocida como Gomita, tiene 25 años de edad y desde muy pequeña sabe lo que es trabajar y esforzarse por alcanzar tus metas y proyectos soñados. Y desde hace varias semanas, en sus historias de Instagram ha compartido sus rutinas de ejercicio, mostrando que cuida de su salud y de su figura en casa durante el confinamiento por la pandemia.

En su perfil de Instagram ha publicado varias fotos en sensuales atuendos, conjuntos de bikinis exóticos, pero ahora mostró su renovada y delgada figura luciendo una pijama sensual antes de dormir.

Gomita y su sensual top bralette de encaje

Se trata de un bralette negro revelador, con encaje y transparencias, combinado con un mini short de seda rosa pálido, a juego con un camisón del mismo tono y con bordes de encaje, al igual que el short. "Al carajo las dietas del WhatsApp, me dice que estoy en línea… Ok, no, la neta sí le estoy poniendo amor", escribió en el post que superó los 146 mil likes.

La fotografía se la tomó frente al espejo del set donde siempre me maquilla, dejando ver sus numerosos y costosos perfumes, así como varios estuches de maquillaje. Gomita es fanática del maquillaje, siendo siempre coqueta a donde quiera que vaya.

Hace poco también compartió una foto luciendo un jumpsuit lila, mostrando su cuerpazo en esta pieza ajustada, junto con un mensaje motivador y de aceptación para ella y para sus seguidoras. "Hoy lo hice, me veo al espejo y con la primera persona que me entiendo es conmigo. Aprender a crecer y equivocarme una y mil veces, cada cicatriz, cada herida, la amo tanto porque es la marca de cada caída que tuve pero ME LEVANTE", sostuvo Gomita.

