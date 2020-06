Meryl Streep cumple 71 años: sus personajes y su crítica a Donald Trump

Meryl Streep cumple 71 años de edad este 22 de junio y actualmente es la actriz con más nominaciones en la historia del Óscar. Meryl también cuenta con un récord de nominaciones en los Globos de Oro, pues acumula 30 en diversas categorías.

Esta emblemática actriz ha participado en decenas de películas que han logrado dejar huella en el mundo del séptimo arte. Además, en los últimos años ha sido una de las famosas más críticas sobre el gobierno de Donald Trump y hasta lo ha parodiado.

Crítica a Donald Trump

En 2017 Meryl Streep recibió el premio a la trayectoria en los Globos de Oro y, al aceptar el reconocimiento, la actriz defendió a Hollywood y a los periodistas, honró a la difunta Carrie Fisher y criticó al presidente electo Donald Trump, sin mencionar su nombre.

Streep dijo que una actuación del pasado año que la dejó perpleja provino de la campaña electoral, en un incidente donde "la persona que pedía sentarse en el puesto más respetado de nuestro país" imitó a un reportero con discapacidades del New York Times, un incidente que resonó con frecuencia en anuncios de campaña. "Como que se me rompió el corazón cuando vi eso", expresó. "Todavía no puedo sacármelo de la cabeza, porque no fue en una película, fue en la vida real".

Además la actriz logró causar polémica por su imitación icónica de Donald Trump.

"Si su catastrófico instinto de tomar represalias no nos lleva a un invierno nuclear, tendremos mucho que agradecer a este presidente. Porque nos habrá hecho darnos cuenta de lo frágil que realmente es la libertad", dijo Streep al recibir un premio de la Human Rights Campaign en Nueva York.

Por estas y más razones, recordamos algunos de los personajes más emblemáticos de la actriz, quien es originaria de Nueva Jersey.

Jill – "Manhattan" (1979)

La actriz dio vida a Jill bajo la dirección de Woody Allen.

Sophie – "La decisión de Sophie" (1982)

Este drama sobre el holocausto le otorgó su primer Óscar como actriz principal.



Karen – "Memorias de África" (1985)

La actriz compartió cámaras con Robert Redford en una historia que retrataba la vida colonial en África.

Miranda Priestly – "El diablo viste a la moda" (2006)

Como olvidar a la editora de moda que le hace la vida imposible a Andy (Anne Hathaway).

