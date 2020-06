Thalía posa en sensual vestido de látex con corsé y medias de malla

Aunque muchos en cuarentena se han dedicado a descansar, Thalía ha hecho todo lo contrario. La artista ha dividido su tiempo entre las labores del hogar, las tareas escolares de sus dos hijos y su trabajo musical aún en casa.

Nuevamente fue tendencia en redes sociales con el lanzamiento de la canción 'Estoy soltera', junto a Leslie Shaw y Farina, tema que a cuatro días de su estreno ya supera los 5 millones de reproducciones en YouTube.

Thalía luce una extravagante pijama de seda rosada y es la más glamorosa Hasta para dormir usa prendas elegantes

Thalía y su atrevido vestido de látex y corsé

"Nadie que me estrese, nadie que me siga. Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida", interpreta Thalía en una de las partes de la canción, dedicado a las mujeres solteras que se sienten más cómodas y libres sin pareja.

En el video musical, Thalía cautivó a sus 48 años con un atrevido vestido rojo de látex, con un corsé que resaltó su diminuta cintura y unas medias negras de malla que le dieron un toque más sensual y rebelde al atuendo. La cantante salía posando muy atrevida sobre una montaña de sillas, uno de los sets de grabación del video musical.

Thalía está cerca de los 50 años pero en apariencia, sigue luciendo muy joven, siendo un ícono admirado y adorado por todo el público y por sus colegas que van iniciando su trayectoria musical. Y aunque dio a luz a dos hijos, lejos de despedirse de su figura, perfeccionó su cuerpazo luciendo irresistible en cada sesión de fotos.

Los looks atrevidos forman parte de la imagen de Thalía, impactando en cada evento al que asiste y en cada video en el que aparece. En marzo estrenó el video de la canción Tímida junto a Pabllo Vittar, desatando pasiones con un conjunto de lencería negro, decorado con cadenas doradas, medias de malla y botas.

