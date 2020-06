Aislinn Derbez impacta con sexy escote y se libera del sostén

Aislinn Derbez ha causado polémica en los últimos meses debido a su separación del actor Mauricio Ochmann con quien tiene una hija llamada Kailani de dos años de edad. Pero en esta ocasión, la actriz de 33 años de edad impactó a publicar una fotografía luciendo un pronunciado escote sin sostén, que sin duda logró cautivar a sus miles de seguidores.

Actualmente Aislinn Derbez se encuentra en un momento de cambios en su vida y ha desmotado que a pesar de su separación de Mauricio Ochmann mantienen una buena relación y hace unos días le dedicó un emotivo mensaje por el Día del padre.

"Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre.⁣ Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo. ⁣ Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. ⁣Feliz día del padre", indicó Aislinn.

















Al igual que muchos famosos, Aislinn Derbez se encuentra en confinamiento por la pandemia de coronavirus, por lo que ha estado muy activa en redes sociales publicando detalles de su día a día, principalmente en Instagram, donde cuenta con 10.7 millones de seguidores.

Por lo que sin duda sorprendió al presumir su anatomía y revela que tras la cuarentena ella ya no quiere usar sostén nunca más.

"Qué tal este collar de mi colección con @morenacorazon … Por cierto, a quién más ya no le interesa usar bra en la vida después de esta cuarentena?", escribió Aislinn.

