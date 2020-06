Manuel Medrano estrena "Cielo"

Las emociones de la vida, la nostalgia, y las cosas que le gustan y las que no, son algunas de las situaciones que Manuel Medrano toma para crear sus canciones. Hoy el colombiano presenta Cielo, un nuevo tema con el que pudo cumplir el sueño de trabajar con el productor Nile Rodgers, quien fue cofundador de la banda estadounidense Chic. Y es gracias a esta dupla que Manuel también pudo conseguir un sonido mucho más fresco.

"Es algo que siempre había querido hacer. Soy fanático de la música funk y disco, desde la música de los 70 y 80, hasta la contemporánea. Desde niño me gustan artistas como Daft punk, Jamiroquai, y soy fanático de la carrera de Nile Rodgers, por eso pensé en el para producir la canción – aunque no imaginé que fuera a pasar- pero pudimos contactarlo y lo invité a participar en Cielo, él hace gran parte del tema. Realicé uno de mis grandes sueños, pero también me pareció muy lindo acercarlo a la música colombiana", compartió el cantante en entrevista a Publimetro.

cortesía Warner

A principios de 2020, Medrano estrenó Mi otra mitad, canción que junto con Cielo formarán parte de su nuevo material discográfico. "Este álbum está muy inspirado en nuestras presentaciones en vivo, que son muy rockeras, súper prendidas, tienen mucho poder y fuerza. Este disco, va por esa onda, que puedes gozar esta música en la playa con los brazos arriba, abrazándote con los amigos y coreando las canciones, está muy pensado en eso. Claramente tendrá mucho de mi faceta como cantautor, pero gran parte de este material está dedicado a explotar en mi faceta como intérprete", reveló Medrano.

Respecto a cómo le ha afectado la pandemia, el colombiano explicó que en lo que respecta a Cielo se vio afectado debido a que la producción del tema tuvo que ser de manera virtual, a través de correos electrónicos, "resultó muy divertido. Yo soy fanático de hacer canciones en el estudio, trabajar con los productores y artistas, pero esto también nos deja la enseñanza de que somos mucho más grandes que nuestras adversidades y que la música no para".

Mientras que a nivel emocional, Medrano explicó que está sacando el mejor provecho de esta situación. "Creo que nunca había visto a la humanidad tan unida. Realmente ha tocado todos los aspectos de mi sensibilidad, he tratado de estar positivo y muy conectado conmigo mismo, alegre… he trabajado como nunca, estoy en casa, tranquilo y muy contento. Esto nos ha llevado a muchos, a conectarnos con nosotros mismos y ha recapacitar en ciertas cosas".

En cuanto el regreso a cómo podrán cambiar su regreso a los escenario, Manuel comentó, "creo que todos vamos a volver más emocionados a los conciertos. Me hace mucha falta mi banda, mi equipo, aprender de las personas es una necesidad, Pero hay que ser prudentes y esperar".

