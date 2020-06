Kate Middleton impacta con su figura usando un pantalón estampado muy ajustado

View this post on Instagram

Hi everyone 👋🏻 Welcome to this week’s last #theduchessincolours post ! 💙 Event: A visit to The Eden Project in Cornwall, 2016. Top: @hm ‘Off-The-Shoulder Rib-Knit Top’ Blazer: @smythebrand ‘Duchess Blazer’ Trousers: @ukgap ‘Blue Ikat Print Trousers’ Clutch: @lkbennettlondon ‘Natalie’ clutch bag Earrings: Sapphire and Diamond Earrings which is thought to be adapted from a pair worn by Diana, Princess of Wales Shoes: @monsoon ‘Fleur Espadrille Wedges’ #theduchessofcambridge #royalfamily #britishroyalfamily #britishmonarchy #britishroyals #britishroyalty #britishroyal #katemiddleton #catherineelizabeth #catherineduchessofcambridge #katemiddletonstyle #catherinemountbattenwindsor #catherineelizabethmiddleton #lifeofaduchess #weadmirekatemiddleton