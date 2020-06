Kate Middleton en mini shorts y tenis impacta con su sensual estilo dentro de la realeza

View this post on Instagram

Have your say on my stories for the final round of this or that! . . . . #katemiddleton #katemiddletonfashion #kateeffect #katemiddletoneffect #cambridgekids #cambridgefamily #thecambridges #catherinemiddleton #duchessofcambridgestyle #duchesskate #duchessofcambridge #princewilliam #dukeofcambridge #dukeandduchessofcambridge #princelouis #princegeorge #princesscharlotte #britishroyal #britishroyalty #britishroyalfamily #royalfamily #royalty #royaloutfits #royalkids #theroyals #queenelizabeth #meganmarkle #princeharry #thequeen #theroyalfamily