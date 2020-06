Aislinn Derbez comparte la tierna súplica de su hija Kailani para no dormir la siesta: “No te vayas”

La actriz Aislinn Derbez derritió por completo a sus seguidores en Instagram al compartir la enternecedora petición que su pequeña hija Kailani le hizo para no tomar su respectiva siesta matutina.

A través de sus historias en la red social, la protagonista de A la mala publicó un video donde captó la tierna ‘disputa’ que sostuvo una mañana con su unigénita, quien le argumenta que no debe dormir porque es de día y además le ruega que “no se vaya” de su lado.

“¡No, mamá, es de día! No, mamá, no te vayas”, son las palabras que se le escucha decir a la pequeña de dos años a su mamá, que registra el divertido episodio desde la puerta de su habitación. “Yo sé que es de día, pero te tienes que dormir”, responde Aislinn, zanjando la conversación.

Sobre el clip, la intérprete colocó algunos emojis riendo con la frase de ‘Kai’: “No, mamá, es de día” y una breve explicación para el público de lo que ocurría: “No quiere dormir su siesta”.

Fans de Aislinn Derbez, enamorados de Kailani

Las imágenes de la 'discusión' entre madre e hija de inmediato fueron difundidas en el feed de cuentas de admiradores de la estrella, donde los usuarios no dudaron en expresar decenas de comentarios enamorados de la pequeña.

“¿Y si se durmió?”, “Qué pecado, tiene miedo que te vayas”, “Esa Kai es un amor” y “Hermosa… Me encanta su voz y lo perfecto que habla”, son algunas reacciones al pie del video.

De igual forma, la intérprete subió otro cómico video a través de sus stories este martes 30 de junio donde se graba disfrutando la película de Disney Frozen con Kailani. En esta oportunidad, lo que causa gracia es que la nena llama ‘señor guapo’ al personaje de ‘Kristoff’.

“Uy, se cayó. Se cayó el ‘señor guapo”, dice asombrada ante la cinta el único fruto de la relación entre la empresaria de 33 años y su ex, Mauricio Ochmann.

Este audiovisual también despertó un puñado de reacciones positivas en la red.

