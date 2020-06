Alejandro Fernández, un charro muy fashionista

View this post on Instagram

Cuando Alejandro me llamó para ver si juntábamos nuestros talentos para llevar acabo una importante colaboración, no dudé ni un instante en que éste podria ser uno de los proyectos más importantes de mi vida. Mi respuesta fue un SI absoluto, no sólo por que él es como un hermano para mi, sino por que nuestros objetivos profesionales están hoy completamente alineados. No es acerca de él, no es acerca de mi, en realidad es acerca de MÉXICO, DE NUESTROS CREATIVOS, de nuestros artesanos, de nuestra cultura. Es evidente que A.F es un ícono en la música regional, pero es mi trabajo convertirlo en un ICONO DE ESTILO indiscutible alrededor del mundo. Que su estilo paralice las ciudades donde pise, que sea el referente absoluto de México y que siga brillando con su mejor versión. Con CABALLERO, quedará muy claro todo (no te lo pierdas cuando este video salga a la luz) Gracias PONY, Gracias Universal Music, Gracias Distrito Films y gracias a Ocesa Seitrack por hacer q mi misión para México cada vez llegue a más millones de personas. ¡Trabajar con ustedes es un gran placer! #itsawrap #caballero #styleicon