Alessandra Rosaldo confesó la razón por la que no quería tener a Vadhir Derbez en su casa

OMG!! Los Alacranes juntos otra vez!!! ¡PUM!💥 Así o más emocionada y feliz de tener en mi canal a este par de guapos, @vadhird y @jose_eduardo92 🦂 Corran a mi canal de YouTube y chequen todo lo que platicamos, ojalá disfruten tanto como yo esta divertida plática 🔥🔥 Link en mi Bio o Swipe Up en mis stories 🙌🏻🙀