¡Ahora es pelirroja! Kim Kardashian impacta con drástico cambio de look

Kim Kardashian acaba de unirse a la lista de famosas que cambió radicalmente su look durante la pandemia. La estrella dejó boquiabiertos a sus seguidores este lunes 29 de junio al estrenar un nuevo tono de cabello que está en llamas: un rojo brillante e intenso.

Kim Kardashian y Kanye West se visten de cuero brillante y reafirman que son los reyes de la moda country La pareja ha estado envuelta en rumores de separación.

A través de sus historias de Instagram, la socialite exhibió sus mechones escarlata en un video selfie donde aparecía haciendo pucheros a la cámara con su cabellera atada en una elegante y prolija cola de caballo baja.

Kim Kardashian debuts new red hair on her Instagram stories. pic.twitter.com/Gw56C5DLws — celeb tea ◡̈ (@hoexposingz) June 30, 2020

Posteriormente, publicó un segundo clip donde se refirió a su drástica transformación mientras mostraba su melena teñida, específicamente en rojo cereza, peinada en un moño effortless con un par de hebras cayendo sobre su rostro.

"Chicos, me teñí el pelo de rojo. ¿Les encanta?", preguntó Kim Kardashian, de 39 años, en el breve audiovisual que grabó desde lo que parece ser su cama.

Poco después de que la fundadora de KKW Beauty develara a sus fieles su último makeover, su estilista personal, Chris Appleton, compartió los mismos videos en su perfil de Instagram para hacer alarde de su creación. Asimismo, el experto enfatizó que no era una peluca.

“Pelirroja. No es una peluca, antes de que comiencen con esa mie…”, sentenció en la descripción de la publicación donde la magnate de la belleza enseña su metamorfosis.

"Kim marca tendencias y no tiene miedo de hacer algo nuevo. Hemos hecho el rubio y el rosa antes y el rojo era inesperado. Me encanta eso de Kim", explicó Appleton sobre el cambio a la revista People.

De igual forma, señaló al medio que ambos se inspiraron en una peluca roja que Kim usó el año pasado durante una sesión de fotos para promocionar la colección "Sooo Fire" de KKW Beauty.

"Sentimos una vibra roja. Trabajé con el tono de piel de Kim para crear un rojo que se adaptara a ella y por eso dejé la raíz más oscura", destapó.

Fans de Kim Kardashian reaccionan a su fase pelirroja

Aunque es incierto por cuánto tiempo la estrella de la telerrealidad, que constantemente cambia de look, mantenga el tono rojizo sobre su pelo, sus fanáticos no tardaron en manifestar su emoción al verla con un color inédito en ella.

“Estoy tan contenta de ver un color en ella que no es rubio ni negro”, “¿Fase de cabello rojo Kim?”, “Lo adoro”, “Ella se ve bien en todos los colores”, “Nunca pensé que veía el día en que Kim tenía la cabeza roja, no puedo creer que te tiñeras de rojo sin que se viera barato” y “Este tono de rojo la complementa TAN BIEN”, fueron algunas reacciones al post de Appleton.

Kim Debuts New Red Hair Out To Lunch In Nobu Malibu! @KKWMAFIAMEDIA @KimKardashian pic.twitter.com/q97MaiSwZm — Jack S (@KKWBOMB) June 29, 2020

Igualmente, la celebridad divulgó las imágenes en su cuenta en Twitter donde también causaron furor entre los usuarios.

“¡Es bonito! Amo este pelo en ti”, “MI REINA CON PELO ROJO”, “Sí, Kim. Me encanta el pelo rojo” y “Amando el color, mantenlo para Keeping Up With The Kardashians, es fuego”, son parte de las impresiones a su trino.

Al igual que Kim, su hermana Khloé Kardashian también se cambió el color y debutó el fin de semana una melena marrón chocolate tras llevar por varias semanas un estilo bronde y ser rubia durante años.

